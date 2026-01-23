Neve persa, disboscamento ed emissioni di CO₂: l’impatto ambientale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

I Giochi invernali rischiano di lasciare in eredità infrastrutture progettate per un clima che non esiste più. Solo per gli spostamenti degli spettatori un nuovo studio stima emissioni pari a circa 930 tonnellate di CO₂
I Giochi olimpici e paralimpici invernali rappresentano il principale evento globale di sport sulla neve, ma la loro organizzazione può avere un impatto climatico rilevante sugli ambienti montani da cui questi sport dipendono. Nel caso di Milano-Cortina 2026, i dati scientifici e le testimonianze di chi vive o frequenta abitualmente quei territori restituiscono un quadro critico che mette in discussione la compatibilità del modello olimpico con le Alpi che lo ospitano. Lo studio Un recente studi