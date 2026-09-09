La grande fuga dal caldo estremo: inizia l’era del “turismo climatico”

Il New York Times l’ha definita coolcation, un neologismo non troppo felice che mette insieme l’idea di “fresco” (cool) e quella di “vacanza” (vacation). Il fenomeno si era verificato già lo scorso anno ma Il caldo estremo di quest’anno, ancora più drammatico, ha indotto ancora più persone a ripensare alla radice lo schema delle proprie vacanze, anzitutto per quanto riguarda le destinazioni

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Qualche giorno fa un’amica che avevo al telefono mi ha sorpreso con un dettaglio: non era affatto al mare come mi aspettavo, ma in un paesino sui monti Simbruini (tra Lazio e Abruzzo) in cerca di un appartamento da affittare per l’anno prossimo come rifugio da un probabile ritorno della canicola. Siccome, notoriamente, chi ama il mare lo scambia malvolentieri con la montagna, il fatto che una persona che ha una casa al mare cerchi rifugio sui monti deve significare qualcosa. Mi è bastato poco pe