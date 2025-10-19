L’energia solare può alimentare tutto il mondo? Quanta superficie serve e l’alternativa nucleare

true false

L’energia solare è in costante ascesa: è uno dei metodi più economici e puliti per generare elettricità praticamente ovunque. Secondo Ember, nella prima metà del 2025 le energie rinnovabili sono diventate la principale fonte di elettricità al mondo, superando il carbone per la prima volta nella storia. Un traguardo epocale, trainato dalla crescita vertiginosa di solare ed eolico. Il carbone arretra, non ovunque, certo. Mentre Cina e India riducono l’uso di combustibili fossili grazie a investime