Nel cuore del Sudafrica, nelle profondità del sistema di grotte Rising Star, il paleoantropologo Lee Berger e il suo team dell’Università del Witwatersrand hanno trovato prove che una specie ominina vissuta tra 335.000 e 245.000 anni fa potrebbe aver compiuto gesti rituali complessi. La comunità scientifica si è divisa
L’Homo naledi di fronte alla morte, cosa impariamo dalle sue sepolture
10 agosto 2025 • 18:48
Nel cuore del Sudafrica, nelle profondità del sistema di grotte Rising Star, il paleoantropologo Lee Berger e il suo team dell’Università del Witwatersrand hanno trovato prove che una specie ominina vissuta tra 335.000 e 245.000 anni fa potrebbe aver compiuto gesti rituali complessi. La comunità scientifica si è divisa