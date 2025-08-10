Nel cuore del Sudafrica, nelle profondità del sistema di grotte Rising Star, il paleoantropologo Lee Berger e il suo team dell’Università del Witwatersrand hanno trovato prove che una specie ominina vissuta tra 335.000 e 245.000 anni fa potrebbe aver compiuto gesti rituali complessi. La comunità scientifica si è divisa

Un ominide con un cervello grande un terzo del nostro che seppelliva i suoi morti? È questa l’audace ipotesi che, da un paio d’anni, scuote il mondo della paleoantropologia. Nel cuore del Sudafrica, nelle profondità del sistema di grotte Rising Star, il paleoantropologo Lee Berger e il suo team dell’Università del Witwatersrand hanno trovato prove che Homo naledi, una specie ominina vissuta tra 335.000 e 245.000 anni fa, potrebbe aver compiuto gesti rituali complessi: seppellire intenzionalmente i propri defunti in camere oscure e di difficile accesso.

L’idea, pubblicata nel 2023, ha acceso un vivace dibattito. La comunità scientifica si è divisa: mentre alcuni hanno accolto con entusiasmo l’ipotesi, altri hanno espresso un profondo scetticismo. Non era facile da digerire: come poteva una creatura con un cervello di appena 513 centimetri cubici – meno della metà di un Neanderthal e circa un terzo del nostro – concepire qualcosa di simile a un rito funebre? Eppure l’evidenza cresce.

All’inizio del 2024, Berger e colleghi hanno pubblicato una nuova analisi dettagliata dei reperti, riuscendo persino a convincere alcuni dei revisori che in precedenza avevano bocciato lo studio. «Un evento raro nella revisione scientifica», ha commentato John Hawks, coautore della ricerca. Ma perché questa possibilità è così controversa?

La sepoltura intenzionale dei morti è considerata un comportamento ad alto contenuto simbolico. È un tratto culturale che, fino a poco tempo fa, si pensava riservato agli Homo sapiens e ai Neanderthal. La scoperta che una specie con un cervello così piccolo potesse compiere simili gesti mette in crisi una delle idee fondamentali sulla nostra evoluzione cognitiva.

Per capire il contesto, basta osservare altri siti archeologici. A Sima de los Huesos, nel nord della Spagna, i resti di almeno 29 individui – antenati dei Neanderthal – sono stati ritrovati in una fossa verticale dentro una grotta, datata tra 430.000 e 300.000 anni fa. Gli studiosi credono che i corpi siano stati intenzionalmente gettati lì, forse come forma primitiva di sepoltura.

Un comportamento sofisticato, lontano da quello degli scimpanzé che, pur dimostrando cura per i propri morti, non arrivano a ritualizzare la morte. Un’ascia di pietra ritrovata tra le ossa potrebbe anche essere un’offerta funeraria, anche se resta il dubbio che fosse parte dell’equipaggiamento di uno degli individui.

Tra riti e tragedie

Non tutti, però, vedono a Sima un luogo di raccoglimento spirituale. L’antropologa Mary Stiner nota che molti degli individui sepolti erano adolescenti o giovani adulti, un’età in cui si corrono più rischi. Alcuni resti mostrano segni di morte violenta.

È possibile che questi giovani siano stati uccisi e gettati nella fossa per nascondere i crimini? Forse. Ma perché sempre nello stesso posto? E con tale regolarità?

Nel frattempo, nuove ricerche potrebbero riscrivere la storia. Il progetto Deathrevol, guidato da Nohemi Sala del Cenieh, sta indagando altri potenziali siti in Europa con segni di trattamento rituale dei morti, risalenti a oltre 400.000 anni fa. «Non si tratta solo di Sima», spiega Sala. «Potrebbero esserci molte altre prove».

Quando si parla di morte e simbolismo, i Neanderthal rimangono una pietra miliare. Nella grotta di Shanidar, nel nord dell’Iraq, sono stati scoperti i resti di almeno 10 individui, alcuni sepolti 75.000 anni fa. Una delle scoperte più famose riguarda del polline trovato vicino a uno scheletro, una volta ritenuto segno della “sepoltura con fiori”. Oggi, gli archeologi pensano che fosse più probabilmente vegetazione usata per coprire il corpo e tenere lontani i predatori.

Mente simbolica

Tornando a Homo naledi, la domanda resta aperta: davvero una creatura con un cervello così piccolo poteva concepire la morte come qualcosa da onorare? Le analogie con altri siti sono sorprendenti. Il ritorno ripetuto alla stessa grotta, l’eventuale presenza di oggetti simbolici (come una pietra a forma di mezzaluna accanto a una mano fossilizzata) e la scelta di un luogo remoto ricordano le pratiche viste a Sima, Shanidar e Qafzeh. Eppure ci sono dubbi.

Non ci sono prove certe che Homo naledi si prendesse cura dei suoi malati, e le camere della grotta Rising Star non sembrano accessibili o visitabili, caratteristiche che in genere accompagnano i luoghi di sepoltura. Alcuni propongono un’interpretazione alternativa: forse la grotta era usata semplicemente come rifugio o riposo, e i corpi vi si accumulavano col tempo.

Un caso simile è stato documentato nel 2021, quando furono trovati resti di babbuini mummificati in una grotta sudafricana usata per generazioni dagli animali. C’è anche un’altra possibilità, più provocatoria: forse la nostra visione dell’evoluzione culturale è troppo rigida. Forse la spiritualità, la coscienza della morte e i riti funebri non sono esclusiva dei grandi cervelli. Berger e Hawks suggeriscono che Homo naledi, con la sua lunga infanzia, potesse sviluppare comportamenti sociali sofisticati, persino rituali.

«Forse i funerali nascevano per spiegare ai bambini la morte di chi amavano», dice Hawks. Le tombe preistoriche, d’altronde, non sono cimiteri ordinati: spesso si tratta di depressioni poco profonde, in cui nuovi corpi disturbano quelli precedenti, rendendo difficile decifrarne l’intenzionalità. La buona notizia? A Rising Star restano ancora molti reperti intatti. E se le prossime scoperte confermassero davvero che Homo naledi seppelliva i suoi morti la scienza sarebbe pronta. Come sottolinea Emma Pomeroy: «Non è che non vogliamo crederci. Sarebbe magnifico. Ma servono prove solide. E le aspettiamo con impazienza».

Appuntamento con buco nero

Nel cuore dell’Universo, dove la gravità regna incontrastata, accade talvolta che una stella incontri il suo destino orbitando troppo vicino a un buco nero supermassiccio. La forza gravitazionale estrema lacera la stella, allungandola fino a ridurla in un flusso di gas caldo e luminoso. Questo processo catastrofico è noto come «evento di distruzione mareale» (in inglese Tde, Tidal disruption event).

Ma cosa accade se la stella sopravvive — almeno in parte — a un simile incontro? Un gruppo internazionale di astronomi ha recentemente osservato per la prima volta un Tde “ripetuto”, ovvero un doppio brillamento causato dalla stessa stella durante due passaggi consecutivi attorno a un buco nero supermassiccio.

L’evento, denominato AT 2022dbl, è stato individuato grazie a campagne osservative che monitorano il cielo alla ricerca di fenomeni transienti. Il primo brillamento è stato osservato nel 2022; il secondo, sorprendentemente simile al primo ma più debole, è comparso circa 700 giorni dopo.

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal Letters in un articolo guidato dalla dottoressa Lydia Makrygianni dell’Università di Lancaster.

Secondo gli autori, AT 2022dbl rappresenta una prova convincente che alcuni Tde apparentemente “normali” siano in realtà distruzioni parziali: la stella non viene completamente distrutta al primo passaggio, ma perde solo parte della sua massa, continuando a orbitare il buco nero e generando nuovi brillamenti nel tempo.

Una nuova prospettiva sui Tde

Finora gli eventi di distruzione mareale erano stati classificati in due grandi categorie: quelli che emettono principalmente raggi X, e quelli osservati soprattutto nel visibile e nell’ultravioletto. I primi, i cosiddetti Tde a raggi X, sono ben compresi: la materia della stella cade rapidamente nel buco nero, formando un disco di accrescimento che emette raggi X intensi.

I secondi, i Tde ottici, sono più misteriosi: emettono pochissimi raggi X, nonostante si pensi che le temperature coinvolte dovrebbero generarli. Il doppio brillamento di AT 2022dbl potrebbe offrire una chiave di lettura a questo enigma. Se i Tde ottici derivano da distruzioni parziali, in cui solo una frazione della stella viene catturata e riscaldata, allora è plausibile che l’emissione X sia più debole o assente. «Abbiamo escluso altre spiegazioni, come un effetto di lente gravitazionale o la possibilità che due stelle diverse siano state distrutte», spiega il team di ricerca. «I modelli numerici e analitici supportano fortemente l’ipotesi che entrambi i brillamenti provengano dalla stessa stella, che ha subito due disgregazioni parziali».

La possibilità di un terzo atto

Se la stella è sopravvissuta a due passaggi, è possibile che venga osservato un terzo brillamento attorno all’inizio del 2026. «Se ciò accadrà», afferma il coautore professor Iair Arcavi dell’Università di Tel Aviv, «significherà che anche il secondo brillamento è stato solo una disgregazione parziale. A quel punto, dovremo riconsiderare l’idea che molti Tde siano eventi singoli e definitivi. Forse sono, in realtà, tappe successive di un lento processo di distruzione».

I ricercatori sottolineano che le stelle su orbite eccentriche attorno a buchi neri supermassicci possono attraversare ripetutamente la regione di marea, perdendo ogni volta un po’ di massa. Questi "Tde ripetuti” potrebbero essere molto più comuni di quanto si pensasse, ma difficili da rilevare a causa delle lunghe scale temporali tra un brillamento e l’altro.

In attesa di un eventuale terzo brillamento nel 2026, AT 2022dbl rimane una finestra aperta su uno dei fenomeni più violenti e affascinanti dell’universo, e su una stella che, sfiorando il baratro del nulla, ha trovato il modo di raccontare la sua storia più di una volta.

© Riproduzione riservata