L’overtourism in montagna, il problema sono i bivacchi “troppo belli”?

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«L’architettura alpina dovrebbe essere più noiosa?» è questa la domanda con cui il Financial Times ha aperto, qualche settimana fa, un interessante articolo del fotografo e guida alpina inglese Ben Tibbets. L’articolo racconta, attraverso delle bellissime fotografie dell’autore, le visite di Tibbets ad alcuni dei bivacchi d’alta quota più interessanti realizzati sulle Alpi negli ultimi anni. E nel descrivere le sue esplorazioni l’autore tocca un tema spinoso ma di stringente attualità: molte di