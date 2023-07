Oggi si deciderà in sede di Consiglio di ministri se dichiarare lo stato di emergenza per Lombardia, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Il governo lavora a un provvedimento per aiutare i lavoratori delle zone più colpite

Sono almeno cinque le vittime collegate agli eventi meteo estremi che si sono verificate nelle ultime ventiquattro ore. Una giovane di 16 anni è stata uccisa da un albero che è caduto sulla sua tenda in un campo scout in Valcamonica, provincia di Brescia. Tre persone sono state vittime degli incendi che sono divampati a Palermo, un’altra nel Reggino. Milano è stata colpita da un nubifragio e una grandine senza precedenti. «In 65 anni mai vista una cosa simile», ha detto il sindaco di Beppe Sala.

Oggi si deciderà in sede di Consiglio di ministri se dichiarare lo stato di emergenza per Lombardia, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Intanto, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, chiede un aiuto a Bruxelles: «Vorrei rivolgere un appello a Bruxelles, ma lo formalizzeremo proprio nella giornata di domani: la flotta dei Canadair dell'Europa è una flotta assolutamente insufficiente. Noi non possiamo ogni volta mendicare l’arrivo di un veicolo anfibio. Abbiamo bisogno di potenziare la flotta europea», ha detto al Tg1.

Il governo sta pensando anche a un provvedimento ad hoc per la cassa integrazione dei lavoratori dell’edilizia e dell’agricoltura, i due settori più esposti all’emergenza climatica. Inizia anche la conta dei danni, si stimano centinaia di milioni di euro e non è escluso già un primo stanziamento di fondi.

