Un violentissimo nubifragio si è abbattuto nella città di Milano e nell’area settentrionale della Lombardia intorno alle 4 del mattino. La pioggia in città è stata breve ma molto intensa e le previsioni indicano la possibilità di nuove precipitazioni. Nella tarda serata di ieri, invece, nuovi nubifragi avevano colpito la Brianza, causando forti disagi a Monza dove sono stati abbattuti molti alberi.

L’Azienda trasporti milanesi (Atm) ha fatto sapere che «diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee». Questo ha causato forti ritardi per filobus e autobus, mentre «il servizio tram è al momento molto ridotto».

Al momento non è chiara la conta dei danni. I vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di chiamate nella notte. Sono stati segnalati tetti scoperchiati, con conseguenti allagamenti per la quantità di pioggia e grandine cadute in un breve lasso di tempo, e decine di alberi sono caduti. Danni sono stati registrati anche alle linee dei tram, che sono cadute a terra. Al momento a Milano non risultano feriti, mentre una donna è morta ieri a Monza dopo che un albero ha colpito la sua auto. A Brescia, invece, una 16enne è deceduta dopo essere stata colpita anche lei da un albero in un campo scout. Immediato il messaggio di vicinanza ai suoi famigliari da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Sul suo profilo Facebook l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune aveva scritto nella notte: «Temporale molto forte alle 4.00. Pioggia di circa 30mm/h con punta massima 39mm/h in piazza Sicilia. Ora passato completamente. Molti danni, alberi caduti, allagamenti, danneggiamenti a tetti. Impegno massimo di Vvf e sistema Protezione civile, affaticato da un intenso lavoro continuo da venerdì».

Palermo

A Palermo, invece, un vasto incendio si è sviluppato sulle montagne attorno all’aeroporto Falcone-Borsellino ed è arrivato a lambire la zona perimetrale dello scalo che è stato chiuso al traffico fino alle 11. Squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. Al momento 8 voli sono stati cancellati. In totale sono 1500 le persone evacuate a Palermo.

