Contro il dissesto dei territori

Mani avanti e commissari ovunque, ma Niscemi ci insegna che per la prevenzione serve altro

Edoardo Zanchini
09 febbraio 2026 • 07:00

A chi in Sicilia ha lasciato casa e ricordi, a chi è morto a Ischia e a Ravenna per le alluvioni, ai tanti che rischieranno la vita al prossimo violento temporale dobbiamo una risposta, perché questi problemi possono essere affrontati, i danni mitigati e le persone messe in sicurezza

Per avere conferma che la frana di Niscemi non cambierà nulla nel modo di gestire il dissesto del territorio italiano basta guardare il sito del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e aprire la pagina dell’organigramma. Lì si scopre che tra i quattro Dipartimenti e 14 Direzioni in cui è strutturato il dicastero di via Cristoforo Colombo non compare mai il termine adattamento climatico. Nel 2026, a dieci anni dall’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi sul clima e dalla presa di

Direttore dell'ufficio clima del Comune di Roma. È stato vicepresidente di Legambiente dal 2011 al 2022 e membro del board di Transport & Environment e di Renewables Grid Initiative. Dopo la laurea in architettura e il dottorato di ricerca in pianificazione urbana ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara.

