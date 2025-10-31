IN VISTa DI COP30

Dei fondi “verdi” promessi da Meloni a Cop 28 ancora non si è vista l’ombra

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni
Michele Bertelli
31 ottobre 2025 • 12:26Aggiornato, 31 ottobre 2025 • 12:26

La premier ha promesso in tutto 400 milioni di euro a due fondi per il clima, ma non ha ancora adempiuto a quegli impegni, rivela uno studio di Ecco

Alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop) di Dubai del 2023, Giorgia Meloni sorprese la platea dichiarando che l’Italia avrebbe contribuito con 300 milioni di euro al Green Climate Fund e 100 milioni di euro al Fondo per le perdite e i danni, due fondi multilaterali per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare la crisi climatica. Peccato che ora sia uno dei pochissimi paesi che ancora non hanno adempiuto ai propri impegni o confermato quelle promesse, secondo qu

Per continuare a leggere questo articolo

Michele Bertelli