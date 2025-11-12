Michele Bertelli

Giornalista e videomaker, si è occupato di esteri, clima, energia, migrazioni e sviluppo economico, coprendo storie dall’Italia ma anche dall’America Latina, dal Sudan del sud e dall'Inghilterra. Ha collaborato sia con testate italiane - fra cui RaiNews, Repubblica TV, L'Espresso, Internazionale, il Corriere della sera, Il manifesto e IRPIMedia - che estere, come Al Jazeera English, Politico EU ed El País. Nel 2012 ha conseguito un MA in International Journalism alla City University di Londra. Nel 2017 è stato premiato dall'Associazione dei corrispondenti delle Nazioni Unite. Collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale come Associate Editor.

Ambiente

Rinnovabili, nucleare e gas: benvenuti nell’era dell’elettricità. Ma il rischio è che aumenti il bisogno di petrolio

12 novembre 2025 • 15:21
Ambiente

Il 2025 tra i tre anni più caldi della storia. Bruciata la soglia critica: un avviso a Cop30

07 novembre 2025 • 12:14
Ambiente

Rinnovabili, l’Italia rallenta: perché perdiamo terreno sugli obiettivi climatici

05 novembre 2025 • 12:09
Ambiente

Dei fondi “verdi” promessi da Meloni a Cop 28 ancora non si è vista l’ombra

31 ottobre 2025 • 12:26
Ambiente

In Italia, il caldo estremo provoca 7.400 morti all’anno, più del doppio che negli anni Novanta

28 ottobre 2025 • 18:46
Ambiente

Corsa ai combustibili fossili, le “bombe al carbonio” bruceranno per 11 volte i limiti di Parigi

27 ottobre 2025 • 14:58