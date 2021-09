Hans van Scharen lavora per il Corporate Europe Observatory, che monitora l’influenza indebita delle corporation sulla politica europea. Sa bene le pressioni che multinazionali come Bayer, Basf e Singenta fanno perché la strategia europea per ridurre i pesticidi fallisca. In questo op-ed per Domani spiega perché è importante che i cittadini firmino per salvare la biodiversità

Circa quindici giorni fa, a Roma, Papa Francesco ha ricevuto un gruppo di attivisti italiani, che hanno richiamato la sua attenzione su un'importante iniziativa riguardante il deterioramento della situazione della biodiversità e delle api in particolare. Gli attivisti hanno chiesto la benedizione del Papa per l'Iniziativa dei cittadini europei lanciata da nove ong, tra cui Slow Food, che chiede la graduale eliminazione dei pesticidi sintetici e una riduzione del loro uso di almeno il 50 per cento entro il 2030. Una tale iniziativa, firmata da un milione di cittadini europei, costringe i responsabili politici europei a prendere un'iniziativa.

Ora, la Commissione europea a Bruxelles ha annunciato la cosiddetta "strategia Farm to fork", uno dei cui obiettivi è quello di ridurre l'uso di pesticidi del 50 per cento. L'iniziativa dei cittadini potrebbe essere un potente supporto per questo. Le compagnie agrochimiche come Bayer, Basf e Syngenta sperano che fallisca perché colpisce direttamente il loro business multimiliardario, e una lobby agrochimica sta andando avanti per sabotare la Farm to Fork.

I volontari e molte ong in tutta Europa stanno ancora facendo una dura campagna per ottenere le ultime firme: c'è una scadenza a fine settembre ed è quindi ancora molto emozionante che il milione sia raggiunto.

Il ruolo dell’Italia

I cittadini italiani possono fare la differenza. Perché? Perché sorprendentemente pochi italiani, 25mila, hanno firmato finora per questa iniziativa. E perché so che molti italiani si sentono attaccati alla terra dei loro antenati e alla biodiversità, entrambe necessarie per la produzione di prodotti agricoli sani e quindi i buoni ingredienti della cucina italiana... E che sono anche semplicemente fondamentali per la nostra sopravvivenza. Anni fa ho avuto l'onore di parlare alla grande Conferenza di Slow Food a Torino e quel raduno di tanti produttori di cibo, attivisti, scienziati da tutto il mondo e soprattutto dall'Italia, che si battevano e lavoravano per una produzione alimentare più sostenibile, era semplicemente impressionante.

Ma nonostante la crescente consapevolezza culinaria ed ecologica e il grande apprezzamento per l'agricoltura sostenibile, la macchina della distruzione dell'agricoltura e della produzione alimentare agrochimica continua purtroppo a correre a tutta velocità. Anche se la Commissione europea, ha annunciato la sua strategia Farm to Fork, c'è ancora la politica agricola europea recentemente approvata, che (anche grazie all'eurodeputato Paolo di Castro) è stata presumibilmente riformata per premiare meglio la produzione ecologica, ma che purtroppo continuerà a spendere miliardi di euro ogni anno per le pratiche distruttive dell'agricoltura industriale e agrochimica.

Gli effetti nocivi dei pesticidi sull'ambiente e sulla salute umana avrebbero dovuto essere ridotti molto tempo fa con l'attuazione della direttiva europea sull'uso sostenibile dei pesticidi adottata nel 2009; e la dipendenza dell'agricoltura dai prodotti chimici di sintesi avrebbe dovuto essere significativamente ridotta ormai. Questa direttiva è stata rivista nel 2019, poiché un controllo della Corte dei conti europea ha rilevato che la sua attuazione era inadeguata in molti stati membri, tra cui l'Italia.

La mobilitazione collettiva

Nel marzo di quest'anno, un nutrito gruppo di organizzazioni italiane ha inviato una lettera aperta ai responsabili politici italiani per ricordare loro gli impegni dell'Italia per ridurre l'uso dei pesticidi. Il piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è scaduto a febbraio 2018 e il nuovo testo sottoposto a consultazione pubblica nel 2019 è già stato superato dagli obiettivi delle strategie dell'UE "Farm to Fork" e "Biodiversità" (che necessitano ancora di un accordo).

Oltre 30 associazioni e comitati di cittadini, coordinati in Italia dal Wwf, hanno inviato la lettera aperta ai tre ministri (Patuanelli, Cingolani e Speranza), ai presidenti delle commissioni parlamentari agricoltura, ambiente e salute e al presidente della Conferenza delle Regioni, tutti responsabili della regolamentazione dell'uso dei pesticidi, chiedendo loro di prendere posizioni coraggiose e lungimiranti in Europa. «L'Italia deve recuperare i gravi ritardi nell'aggiornamento del piano d'azione nazionale (PAN) sui pesticidi, nell'elaborazione del piano strategico nazionale per la PAC dopo il 2023 e nell'adozione della legge nazionale sul biologico, tutti strumenti indispensabili per tutelare gli impollinatori, l'agricoltura, l'ambiente e la salute dei cittadini», hanno scritto.

Pesticidi e crollo della biodiversità

La settimana scorsa, tre agenzie delle Nazioni Unite (FAO, UNEP e INDP) hanno pubblicato un importante rapporto d'emergenza sulle politiche agricole dei paesi occidentali e ricchi. Il rapporto conclude che il sostegno globale all'agricoltura da parte dei paesi ricchi ai produttori ammonta attualmente a quasi 540 miliardi di dollari all'anno «in un momento in cui le finanze pubbliche di molti paesi sono sotto pressione, specialmente nei paesi in via di sviluppo» e che «più di due terzi di questo sostegno è considerato distorsivo dei prezzi e ampiamente dannoso per l'ambiente». Secondo le istituzioni dell'Onu, gli obiettivi climatici e di sviluppo del millennio (SDGs) non sono raggiungibili in questo modo.

I pesticidi sono una delle cause principali del crollo della biodiversità, del degrado della fertilità del suolo e della privazione di un reddito ragionevole per i piccoli agricoltori. Gli scienziati hanno già parlato di un "inseceddon" dovuto alla perdita di insetti. Alcuni anni fa, gli scienziati hanno pubblicato un'ampia analisi globale sulla rivista scientifica Biological Conservation, in cui hanno calcolato che la popolazione totale degli insetti sta diminuendo del 2,5 per cento all'anno. Se questa tendenza continua, entro un secolo non ci sarà più nessun insetto. Oggi, circa un terzo di tutte le specie di insetti sono minacciate di estinzione, e il 40% delle specie sono in costante declino.

L'agricoltura e la produzione di cibo non sono sostenibili a lungo termine in questo modo. Una transizione verso un'agricoltura rispettosa dell'ambiente è inevitabile per il clima, il suolo e per una campagna vitale, un cibo locale sano e una campagna finanziariamente sana e vibrante.

L’iniziativa dei cittadini europei

Lo strumento dell’iniziativa dei cittadini europei è destinato a coinvolgere attivamente i cittadini nella politica dell'Ue. Noi ne facciamo uso ora, per essere ascoltati. Questo è un altro motivo importante per garantire il successo di questa iniziativa. Purtroppo, sembra che il governo in Italia non apprezzi questo, perché sta gettando alcune barriere alla partecipazione. Le persone devono inserire il numero della loro carta d'identità, mentre in paesi come il Belgio o i Paesi Bassi è sufficiente la data di nascita. Eppure questo non è un motivo per rinunciare ai propri diritti democratici di cittadino italiano. I dati non servono all'organizzazione, ma solo al governo per determinare la percentuale di firme valide in un campione casuale. Dopo, i dati vengono cancellati. Quindi non rimandare e firma finché sei in tempo! Che gli italiani sappiano mobilitarsi in massa è stato dimostrato, tra l'altro, dal successo dell'iniziativa dei cittadini europei Stop Vivisection, che è stata firmata da ben 690mila italiani.

E Papa Francesco, ha firmato? Questo non si sa. Ma ha dato la sua benedizione a questa iniziativa e questo non è così sorprendente. Nel 2015 Papa Francesco ha pubblicato l'enciclica Laudato si'. Per la prima volta un papa ha posto l'ecologia come tema in una lettera mondiale. Ispirato e informato dalle scoperte scientifiche e politiche, sa cosa c'è in gioco quando si tratta di inquinamento e cambiamento climatico, acqua, perdita di biodiversità e quanto sono urgenti i problemi. Francesco è critico nei confronti dell'idea che la scienza e la tecnologia risolveranno tutto, come sostengono molti politici europei. Il problema fondamentale è che abbiamo una visione sbagliata del nostro rapporto con la natura. Nonostante gli slogan della lobby agrochimica, imitata da molti politici, è davvero possibile produrre abbastanza cibo sano per tutti senza fare la guerra chimica contro la terra e la natura.

