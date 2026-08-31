Alimentazione e agricoltura

Moringa, l’albero della vita contro malnutrizione e crisi climatica

Alessia Arcolaci
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31 agosto 2026 • 20:36

Nel Sud dell’Etiopia viene consumata e coltivata da generazioni. Oggi le sue proprietà nutrizionali possono contrastare la nutrizione inadeguata mentre una filiera sostenibile crea reddito per le donne

La chiamano anche «albero della vita» e la moringa, in alcune delle regioni più fragili del mondo, la vita la preserva davvero. Le sue foglie, consumate fresche, cotte oppure essiccate e ridotte in polvere, sono ricche di nutrienti, tra cui proteine, vitamine e minerali. Questa proprietà la rende una risorsa importante nella lotta alla malnutrizione, a partire dai bambini. Nel Sud dell’Etiopia cresce in particolare la Moringa stenopela, tradizionalmente utilizzata come alimento dalle comunità lo

Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci

Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 