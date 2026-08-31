Moringa, l’albero della vita contro malnutrizione e crisi climatica

Nel Sud dell’Etiopia viene consumata e coltivata da generazioni. Oggi le sue proprietà nutrizionali possono contrastare la nutrizione inadeguata mentre una filiera sostenibile crea reddito per le donne
La chiamano anche «albero della vita» e la moringa, in alcune delle regioni più fragili del mondo, la vita la preserva davvero. Le sue foglie, consumate fresche, cotte oppure essiccate e ridotte in polvere, sono ricche di nutrienti, tra cui proteine, vitamine e minerali. Questa proprietà la rende una risorsa importante nella lotta alla malnutrizione, a partire dai bambini. Nel Sud dell’Etiopia cresce in particolare la Moringa stenopela, tradizionalmente utilizzata come alimento dalle comunità lo