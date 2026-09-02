La crisi climatica è su un piano inclinato. Prime lezioni (politiche) dal Nepal

La frana del Langtang pone domande politiche: in che modo un paese tra i più poveri e vulnerabili dell’Asia, può affrontare gli effetti di una crisi che non ha contribuito a creare, se non in minima parte? Tutti i paesi hanno bisogno e diritto legale (riconosciuto dall’accordo di Parigi) di essere messi in condizioni di affrontare questi disastri

true false

Migliaia tra morti e dispersi, un paese a pezzi (il Nepal dovrà spendere circa il 10 per cento del Pil per ricostruire), una tragedia di proporzioni immani anche per un mondo anestetizzato al dolore collettivo: è passata una settimana dalla frana di roccia e ghiaccio staccata dal Langtang e atterrata 100 km a valle sul confine con la Cina. Tutto questo andrà messo in conto al caldo che affligge il pianeta? In che misura il disastro è stato causato dal riscaldamento globale? La risposta breve è: