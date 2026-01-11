Il cortocircuito

Il nichel serve alla transizione, ma in Indonesia l’industria mineraria avvelena le comunità

Gli scarti della fonderia di nichel e cobalto di Sorowako vengono riversati direttamente in un fossato, senza nessun trattamento. Foto: Stefano Sbrulli
Novella Gianfranceschi
11 gennaio 2026 • 19:28

Le attività estrattive hanno profondamente trasformato diverse comunità, come quella del villaggio di Labota, che in pochi anni si è trasformato in un grande agglomerato urbano: in un decennio la popolazione è passata da circa ottomila a oltre 120 mila residenti, con tutti i problemi legati

Il nichel è uno dei pilastri della transizione energetica globale. Metallo indispensabile per le batterie dei veicoli elettrici, è al centro delle strategie industriali mondiali. Ma in Indonesia – primo produttore di nichel al mondo – lo sfruttamento di questa risorsa sta contaminando ecosistemi e avvelenando le comunità locali. A documentarlo è un nuovo report di Source International, organizzazione che raccoglie dati sull’inquinamento in diversi paesi. Lo studio, condotto in collaborazione con

Novella Gianfranceschi

Novella Gianfranceschi è una giornalista freelance con una laurea in Biodiversità ed evoluzione biologica. Si occupa principalmente di crisi climatica e questioni ambientali. Collabora con diverse testate e lavora anche nel campo della comunicazione e dell’editoria