Il nichel serve alla transizione, ma in Indonesia l’industria mineraria avvelena le comunità

Le attività estrattive hanno profondamente trasformato diverse comunità, come quella del villaggio di Labota, che in pochi anni si è trasformato in un grande agglomerato urbano: in un decennio la popolazione è passata da circa ottomila a oltre 120 mila residenti, con tutti i problemi legati

true false

Il nichel è uno dei pilastri della transizione energetica globale. Metallo indispensabile per le batterie dei veicoli elettrici, è al centro delle strategie industriali mondiali. Ma in Indonesia – primo produttore di nichel al mondo – lo sfruttamento di questa risorsa sta contaminando ecosistemi e avvelenando le comunità locali. A documentarlo è un nuovo report di Source International, organizzazione che raccoglie dati sull’inquinamento in diversi paesi. Lo studio, condotto in collaborazione con