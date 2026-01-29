Niscemi, non chiamatela fatalità. La politica dei condoni ha vinto sulla prevenzione

true false

Il Pnrr siciliano ha approvato migliaia di progetti. Ma non è così che si può vincere la sfida della salvaguardia di territori instabili e bisognosi di interventi sistematici, non di piccoli e inutili appalti

Ci sono trecento metri da percorrere dalla bella piazza centrale di Niscemi fino al belvedere che spazia da Gela fino a Licata. Da lì ci si dimentica per un momento del disordine causato dall’abusivismo: è il mare che incanta per la bellezza. Ma si deve parlare al passato. Il belvedere è chiuso, coinvolto dalla enorme frana che nella notte tra domenica e lunedì scorsi ha messo in ginocchio la città. Sono oltre 1.500 (almeno 500 famiglie) le persone evacuate dalle loro abitazioni. Già molti edifi