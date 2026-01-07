Non incentivi, ma norme: cosa serve veramente alle comunità energetiche

Il continuo andirivieni sulle normative, il moltiplicarsi di enti con qualche tipo di responsabilità e di potere, il bizantinismo dell'impianto legislativo creano sempre le premesse per ricorsi a Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di stato. Il risultato è che si fanno meno impianti di quelli che si potrebbe
Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si è reso protagonista di un enorme pasticcio, prima di tutto comunicativo, sulle nascenti Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). Un pasticcio che purtroppo non sorprende gli operatori ma per l’ennesima volta mina gli sforzi per promuovere una transizione accessibile nel nostro paese. Il Pnrr prevedeva 2,2 miliardi per le Cer. Ma, prima la lunga trattativa con la Commissione europea che ha ritardato di due anni la pubblicazione dei decreti