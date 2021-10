Oggi a Milano si chiude la PreCop, e quando si passa dall’ingresso principale del centro congressi l’aria di smobilitazione si fa sentire. Il grande schermo all'entrata è spento, il salone è quasi vuoto. Nel palazzo sono rimasti i cinquanta delegati e un pò di giornalisti - non pochi, ma nettamente meno rispetto ai giorni di Youth4Climate, quando a decine cercavano Greta Thunberg in ogni dove.

Mentre i diplomatici continuano i loro lavori, in una piccola sala si susseguono tre conferenze stampa: la prima di Frans Timmermans, commissario europeo al Green deal, insieme all’inviata per il clima delle Isole Marshall e al Ministro dell’ambiente di Saint Vincent e Grenadine; la seconda a strettissimo giro dell’inviato speciale per il clima statunitense John Kerry; la terza, quella conclusiva, del Ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani e del presidente di Cop26 Alok Sharma.

Le pagelle

Dare un voto agli interventi del summit non è facile - qualunque climatologo, siamo certi, giudicherebbe tutti gravemente insufficienti senza troppe distinzioni. In questa sede si è preferito quindi valutare i risultati politici di questo incontro: chi ha superato le aspettative e chi le ha deluse, chi esce vittorioso e chi è apparso debole.

Frans Timmermans: forse il più pimpante della giornata. Punta tutto sui cavalli di battaglia europei: transizione giusta che non lasci nessuno indietro, net-zero al 2050, riscaldamento globale come «crisi esistenziale». Si concentra molto sul carbone, dicendosi certo che «il mercato lo stia ammazzando a prescindere» e sicuro che dopo il 2040 non avrà che un ruolo marginale. Associare una data così lontana nel tempo ad un combustibile fossile, il carbone, che persino gli Stati Uniti premono per abbandonare globalmente in dieci anni suona però come una nota stonata - anche se Timmermans lo esprime come un’aspettativa, non come una presa di posizione. In ogni caso il commissario di un’Unione con dentro grandi consumatori di carbone come Germania e Polonia si trova inevitabilmente in imbarazzo sul tema. Voto 7

John Kerry: meno brillante del collega europeo, complice forse anche l’età. Kerry fa Kerry: ricorda l’obiettivo del +1.5°c; rivendica la differenza rispetto all’era Trump; si dice fiducioso di collaborare con la Cina sul clima; promette di aggiornare ulteriormente gli obiettivi statunitensi - ma non entra in dettagli. Restano inevase sempre le stesse domande: futuro per il fracking, carne, compatibilità dei target di Washington con l’obiettivo del grado e mezzo di aumento della temperatura globale rispetto ai livelli pre-industriali. Ma nessuno gliele pone, e lui non si trova in difficoltà. Voto 7.5

Roberto Cingolani: onnipresente nelle nostre pagelle, Cingolani oggi quasi non ha preparato un intervento, ed è passato subito alle domande dei giornalisti. Quando gli chiediamo della Cina racconta di colloqui positivi con i diplomatici di Pechino e cita la decisione cinese di non investire più sul carbone all’estero; quando gli si chiede della decarbonizzazione ricorda l’obiettivo italiano del settantadue per cento dell’energia elettrica rinnovabile entro il 2030. «Per quel ventotto per cento rimanente» spiega «ancora il gas costa cinque volte meno degli accumuli, ma sono certo che in pochi anni questo cambierà». Elusivo solo sulla nostra domanda a proposito dello stop ad ogni nuova infrastruttura sul fossile come chiesto dall’International Energy Agency nel suo ultimo report. «In tutti i documenti lavoriamo ad un forte disincentivo alle nuove infrastrutture fossili» ci dice il Ministro. Ma tra disincentivo e stop c’è una grossa differenza. Voto 7

Alok Sharma: il meno brillante tra tutti. I suoi obiettivi sono due, e li ripete in ogni contesto: abbandono rapido del carbone e raggiungimento dei cento miliardi per il global south tramite Green fund. La sua ambizione, però, non sembra andare oltre, e si rivela elusivo sia quando gli viene chiesto dello stop alle nuove infrastrutture fossili sia quando gli domandano se sia sul piatto l’eliminazione o la riduzione del debito nei Paesi più poveri in ottica di aiuto alla transizione. «La priorità è garantire l’accesso al credito» risponde Sharma. Fargli fare altro debito, in pratica. Voto 6

© Riproduzione riservata