Di cosa parliamo quando parliamo di area protetta? Nel mondo l’8 per cento della superficie del mare è considerato tale, in tutto esistono 18.500 riserve marine. L’obiettivo – ambizioso, probabilmente non realistico – è arrivare al 30 per cento entro il 2030 (vedi accordo di Montreal dopo COP15), ma intanto guardiamo a questo 8 per cento: un nuovo studio è andato oltre il dato, dentro il dato, con un lavoro basato su conversazioni, interviste, ricerche sul campo, e ha scoperto che un terzo di queste aree protette lo è soltanto sulla carta, non nelle pratiche. La maggior parte di queste aree protette fittizie è in America Latina, Sud-est asiatico, Oceania e Oceano Indiano.

È una forma molto primaria, anche non troppo evoluta, di greenwashing: è qualcosa che osserviamo in tantissimi campi legati all’ambiente, ci diciamo di star facendo le cose, non le stiamo facendo, abitiamo una zona di comfort immaginaria. Migliaia di aree marine protette che non lo sono affatto sono un disastro ecologico nascosto di cui non sapevamo nulla, uno dei precipizi accanto ai quali camminiamo senza nemmeno vederli. Quanti ce ne sono ancora da scoprire, nascosti nelle pieghe della burocrazia ecologica?

Questo è il numero 125 di Areale, buon sabato, ci sono un po’ di cose di cui discutere, partiamo da Parigi, perché questo sarà un numero quasi monografico sulla plastica.

Trattato sulla plastica: di cosa si discute davvero

Parigi è stata la sede del nuovo appuntamento negoziale del lungo percorso che dovrebbe condurci entro il 2024 alla firma di un trattato internazionale per la riduzione dell’impatto della plastica sugli ecosistemi, sulla natura, sui corpi e sul futuro.

Siamo quasi a metà strada, questo è il secondo di cinque round intermedi: se da un lato c’è una generale condivisione dell’obiettivo finale – arginare il fiume di plastica che sta soffocando il mondo – dall’altro le posizioni su cosa questo significhi concretamente sono molto distanti. Da quando è partito questo negoziato dell’UNEP (l’agenzia ambiente dell’Onu) è stato sempre più evidente che ci sono due interpretazioni diverse su dove possa portare questo trattato che, se sarà firmato, sarà il nuovo accordo ambientale più importante del decennio in corso.

La prima interpretazione è che la plastica va vista come un rifiuto che non stiamo riuscendo a smaltire correttamente (su scala globale solo il 9 per cento della plastica viene riciclato correttamente), che i problemi sono da cercare alla fine del ciclo di vita, ed è lì che si deve intervenire.

La seconda interpretazione è che la plastica è una forma di inquinamento diventata ormai una contaminazione globale, le cui tracce sono evidenti su ogni scala, dal geograficamente remoto (cima dell’Everest, nelle profondità della fossa delle Marianne) al nostro stesso sangue.

Chi appartiene alla prima scuola e pensa che la plastica sia solo un rifiuto da smaltire meglio ci invita a guardare solo a quella che possiamo vedere e toccare. Chi segue la seconda scuola e parla di contaminazione vuole che il trattato parta dalla chimica e non dall’economia circolare, per affrontare anche i lati più invisibili di questo inquinamento: le microplastiche, le nanoplastiche che sono ormai in ogni filiera, alimentare, farmaceutica, cosmetica.

Al Palazzo dell’Unesco di Parigi, dove è stato organizzato questo nuovo round negoziale (quello precedente era in Uruguay), abbiamo assistito al consolidarsi di alleanze e riposizionamenti. Il «nuovo Brasile» di Lula, che in teoria dovrebbe essere in prima linea sulle questioni ambientali (e così era stato accolto a COP27 il presidente appena eletto), a Parigi è stato alleato della Cina e della Russia, che cercano di frenare in ogni modo un accordo più ambizioso. Un affiancamento che è quasi la replica di quello che stiamo osservando sul fronte della guerra in Ucraina.

E poi c’è il protagonismo dell’Arabia Saudita nell’assemblea plenaria: la diplomazia espressione del «rinascimento saudita» è diventata una vera macchina da guerra dell’inattivismo ambientalista su ogni fronte: lo abbiamo visto a COP27, lo abbiamo visto nel dietro le quinte per la scrittura della sintesi finale del rapporto Ipcc, lo abbiamo visto a Parigi.

Questo posizionamento saudita ci ricorda due cose. La prima è che la plastica è il vero piano B dell’industria dei combustibili fossili, che quindi ha tutto l’interesse a manovrare affinché il contenuto del negoziato sia il più stretto possibile. La visione della plastica solo come un problema di economia circolare da migliorare è una visione fossile.

La seconda è che la plastica sta diventando sempre più una materia geopolitica oltre che ambientale e industriale, ed è così che andrà seguito e interpretato questo negoziato nei suoi prossimi passaggi.

In questo scenario diventa evidente anche la marginalità dell’Unione europea, che da un lato porta un modello virtuoso a cui tanti dicono di volersi ispirare (il bando delle plastiche monouso, che ha tanti problemi e andrebbe migliorato, ma è anche l’iniziativa più avanzata su scala globale), ma non riesce ad avere un grammo della forza negoziale delle sue controparti.

A Parigi si è parlato soprattutto di regole, di procedure, di meccanismi, più che di plastica in sé. C’è anche un anno e mezzo di lavoro davanti, ma almeno i termini della partita iniziano a essere più chiari: intervenire alla fine del ciclo di vita o in tutto il ciclo di vita, limitarsi all’economia circolare o accettare che siamo di fronte a una contaminazione chimica, puntare sul miglioramento dello smaltimento contro un graduale phasedown, con limiti precisi e decrescenti, alla produzione di nuova materia plastica.

Plastica coloniale

Al fondo di questa conversazione c’è anche una lettura post-coloniale, come spiega Marian Ledesma, di Greenpeace Filippine: «Le economie più ricche stanno piano piano risolvendo il loro problema con la plastica, ma allo stesso tempo lo stanno esportando nelle economie emergenti. Le aziende spostano i centri di produzione nel Sud-est asiatico, che è diventato terreno di conquista. Vent’anni fa nelle Filippine sapevamo fare tutto senza plastica, oggi non sappiamo più immaginare la nostra vita senza». Insomma, stiamo esportando e delocalizzando la stessa contaminazione che stiamo provando a risolvere.

Da un lato c’è il desiderio di sviluppo di questi paesi, dall’altro il fatto che lo stiamo accoppiando forzatamente al consumo di plastica: è con queste dinamiche che la produzione di plastica oggi è proiettata verso un raddoppio in massimo quindici anni. Entro il 2050, in mancanza di un trattato (o di un trattato ambizioso), potrebbe addirittura triplicare.

Una lettera aperta di 150 Ong ha chiesto all’Onu di evitare il sabotaggio del negoziato da parte dell’industria dei combustibili e dei loro gruppi di pressione, soggetti come Alliance to End Plastic Waste o l’American Chemistry Council, con un playbook di inquinamento del dibattito scientifico e pubblico che abbiamo imparato molto bene proprio con la crisi climatica.

Non ne usciremo riciclando

Intanto la scienza sta approfondendo sempre di più i rischi della plastica riciclata. Una nuova ricerca, condotta da una serie di scienziati coordinati dal Food Packaging Forum di Zurigo, avverte che le plastiche riciclate a contatto col cibo sono vettori di contaminazione di agenti chimici pericolosi per la salute umana, perché durante il processo di riciclo possono accumulare e poi rilasciare negli alimenti centinaia di tossine derivanti da metalli pesanti, formaldeide, stirene, benzene, bisfenolo.

Lo studio è una valutazione di tutta la letteratura scientifica accumulata in questi anni, uno sguardo sistematico su quello che sappiamo sui rischi dell’affidarci troppo alla plastica riciclata, soprattutto a contatto con quello che mangiamo. Il concetto chiave dello studio è «esposizione umana cronica», con effetti a lungo termine che non siamo bene in grado di valutare.

Secondo lo studio, ogni volta che miglioriamo la riciclabilità di un tipo di plastica ci stiamo anche prendendo nuovi rischi. La metà degli elementi chimici della plastica riciclata PET li abbiamo scoperti negli ultimi due anni. Anche nei paesi più avanzati, come scrive Tom Perkins sul Guardian, le regolamentazioni su questo fronte sono un «buco nero», negli Stati Uniti non ce ne sono affatto, l’Unione europea chiede test molto leggeri su quali elementi chimici ci siano nella plastica. È su questo fronte che un nuovo trattato potrebbe essere incisivo, ed è quello che chiedono scienza e società civile ambientalista: un elenco di contaminanti chimici da eliminare dai processi di produzione e riciclo.

Anche un nuovo report di Greenpeace intitolato Forever Toxic si focalizza su questo aspetto: la plastica come una grande contaminazione chimica. Nelle plastiche ci sono 13mila elementi chimici, di questi 3.200 sono considerati meritevoli di preoccupazione. «Mentre la plastica vergine contiene elementi chimici sconosciuti e non studiati, le ricerche dimostrano che quella riciclata spesso contiene livelli più alti di contaminanti, che possono avvelenare le persone e le comunità», collegati dalla letteratura scientifica a tumori, malattie cardiovascolari, obesità e altre malattie. Questo perché «il processo di riciclo combina materiali tossici di diverse forme di plastica in nuovi composti», dei quali sappiamo ancora pochissimo.

Intendiamoci. C’è una quota che sarà impossibile da eliminare nella nostra società (una operazione di appendicectomia comporta l’utilizzo di 100 pezzi di plastica diversi), e il riciclo dentro un’economia circolare sana è fondamentale, deve crescere, migliorare e diffondersi globalmente. Ma questi studi ci dicono che una fiducia cieca nel riciclo come soluzione centrale per risolvere il problema della plastica su scala globale sta a significare che non si è compreso né la questione della scala globale, né il livello di contaminazione a cui siamo esposti.

Grassi animali e biofuel

L’Ong Trasport&Enviroment ha prodotto uno studio che ci dice cose interessanti su di cosa parliamo davvero quando parliamo di sostenibilità. I temi sono la decarbonizzazione dei trasporti e la prospettiva dei biocarburanti tanto cara al governo italiano quando c’è da impostare trattative in Unione europea.

Il biodiesel diventato per l’Italia una bandiera politica viene sempre più spesso prodotto, per esempio, con grassi animali scarto dell’industria zootecnica, non esattamente l’immagine della sostenibilità. La loro quota è raddoppiata negli ultimi dieci anni in Europa, rispetto al 2006 è aumentata di 40 volte, anche perché viene incentivata dalla legislazione comunitaria, dal momento che viene vista come un modo per ridurre l’impronta di carbonio dei carburanti tradizionali nel settore dei trasporti. E sì, è un paradosso, visto che per decarbonizzare viene utilizzato il sottoprodotto di un settore ad altissime emissioni.

Parliamo di biocarburanti per le auto, per gli aerei e per le navi. La curva di crescita e di adozione è ripida: nei prossimi sette anni la quota di biocarburanti fatti con grassi animali potrebbe triplicare. E da dove li prendiamo, visto che c’è già una grande competizione per questi grassi residui dell’industria alimentare? Già oggi questi scarti vengono contesi anche dall’industria del cibo per animali domestici, dei saponi, della cosmetica.

«I grassi animali si rivelano quindi una soluzione non scalabile e insostenibile per la decarbonizzazione dei trasporti», scrive T&E, e questo al netto di ogni considerazione etica, che pure a un certo punto dovremmo fare. Lo studio calcola che per un solo volo Parigi New York con biofuel fatto al 100 per cento con grassi animali servirebbero gli scarti della macellazione di 8.800 maiali.

C’è anche un rischio che riguarda la trasparenza, sottolinea il rapporto, perché questi grassi possono essere di tre categorie. La categoria 3 indica quelli di qualità più alta, da impiegare in settori a maggior valore aggiunto e più delicati per la salute, mentre quelli 1 e 2 vanno per il settore dei trasporti. C’è il rischio che scarti della categoria 3 vengano declassati a categoria 1 e 2 per accedere agli incentivi garantiti dalla Ue per i trasporti. Sarebbe di fatto una vera «frode industriale», che secondo i dati T&E sembra essere già in atto: l’industria presenta una disponibilità di grassi animali 1 e 2 di mezzo milione di tonnellate all’anno, ma secondo l’Ue se ne usano già 1 milione di tonnellate. Da dove viene il resto?

In tutto questo, l’Italia è particolarmente coinvolta, visto che da soli usiamo la metà di tutto lo stock di questi scarti, 440mila tonnellate all’anno.

