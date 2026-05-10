Potremo ancora volare? La soluzione dei biocarburanti è ambigua (e capitalista)

Nessun’energia è a impatto zero, ma i biocarburanti hanno difetti importanti: derivano da oli vegetali e si producono soprattutto nel Sud Globale, in particolare Africa e Asia Orientale, occupando spesso terreni agricoli che potrebbero e dovrebbero essere destinati a sfamare le popolazioni locali

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Se la crisi climatica non riesce a farci vedere la fine del fossile, forse lo farà la guerra. Mentre Trump infuria sull’Iran e nel resto del mondo si parla di emergenza energetica e razionamento del carburante, le rinnovabili emergono come soluzioni sicura e a lungo termine. Qualche paese si rifugia temporaneamente nel carbone, ma in tanti pianificano di accelerare su solare, eolico e auto elettriche. Ma potremo ancora volare? Per volare senza combustibili fossili le soluzioni al vaglio sono com