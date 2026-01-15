Prendersi cura della laguna, una storia di bivi e priorità

La storia di Venezia e delle sue acque inizia nei primi anni del Cinquecento e arriva fino ai giorni nostri. I fiumi deviati, l’erosione del terreno, il Mose. Oggi progetti europei e regioni provano a occuparsi di questa ricchissima terra anfibia

Per capire la storia della laguna di Venezia, i fiumi deviati, l’erosione del terreno e i progetti europei e regionali che oggi provano a prendersi cura di quella terra anfibia, bisogna andare molto indietro nel tempo. Nel quindicesimo secolo la Serenissima era potente e sicura di sé, più che mai aperta al mare e al mondo. Attorno aveva tutto ciò di cui aveva bisogno: i boschi delle Dolomiti per costruire le navi, la laguna attorno per proteggere i forti militari, accogliere le proprie imbarcazi