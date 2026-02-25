«La scienza ci dice che...». Com’è difficile parlare di clima, cronaca di una giornata in tribunale

Un attivista di Ultima Generazione dice in un video che Eni è criminale e colpevole. Viene denunciato per diffamazione e istigazione a delinquere. Il processo è attualmente in corso. Sono stato chiamato a testimoniare, per la difesa, non sui fatti, che sono già accertati, ma sulla legittimità di queste parole. Vi racconto come è andata