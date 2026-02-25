al processo eni contro ultima generazione

«La scienza ci dice che...». Com’è difficile parlare di clima, cronaca di una giornata in tribunale

Ferdinando Cotugno
25 febbraio 2026 • 18:41

Un attivista di Ultima Generazione dice in un video che Eni è criminale e colpevole. Viene denunciato per diffamazione e istigazione a delinquere. Il processo è attualmente in corso.  Sono stato chiamato a testimoniare, per la difesa, non sui fatti, che sono già accertati, ma sulla legittimità di queste parole. Vi racconto come è andata

La convocazione in tribunale è alle nove e mezza. Verrò chiamato a testimoniare al processo Eni contro un attivista di Ultima generazione solo a mezzogiorno e non c'è niente di utile da fare nel frattempo, quindi nell’attesa si fraternizza tra testimoni di altri processi. C’è un gruppo di condomini di Labaro che devono testimoniare sull’apertura di una bisca nel loro palazzo: disturbo della quiete pubblica. Siamo tutti blandamente agitati, emozionati, una delle donne di Labaro contro il gioco d’

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).