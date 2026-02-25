«La scienza ci dice che...». Com’è difficile parlare di clima, cronaca di una giornata in tribunale

Un attivista di Ultima Generazione dice in un video che Eni è criminale e colpevole. Viene denunciato per diffamazione e istigazione a delinquere. Il processo è attualmente in corso. Sono stato chiamato a testimoniare, per la difesa, non sui fatti, che sono già accertati, ma sulla legittimità di queste parole. Vi racconto come è andata
La convocazione in tribunale è alle nove e mezza. Verrò chiamato a testimoniare al processo Eni contro un attivista di Ultima generazione solo a mezzogiorno e non c'è niente di utile da fare nel frattempo, quindi nell’attesa si fraternizza tra testimoni di altri processi. C’è un gruppo di condomini di Labaro che devono testimoniare sull’apertura di una bisca nel loro palazzo: disturbo della quiete pubblica. Siamo tutti blandamente agitati, emozionati, una delle donne di Labaro contro il gioco d’