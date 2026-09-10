La resa dell’Onu sul clima, a pagare saranno sempre e solo i paesi più poveri

La miglior opzione possibile tra quelle materialmente raggiungibili, secondo le Nazioni Unite, è il percorso «overshoot, peak and decline», superare temporaneamente la soglia di sicurezza del grado e mezzo, e poi tornare al di sotto entro la fine di questo secolo. Per i paesi più vulnerabili, significa decenni di esposizione agli effetti peggiori dei cambiamenti climatici

true false

In queste settimane sono arrivati due segnali in apparenza lontani, che è importante collegare per capire in quale direzione andrà la lotta globale ai cambiamenti climatici. È uscito l’atteso rapporto dell’Unep, l’agenzia ambiente dell’Onu, sullo stato dell’arte dei nostri sforzi contro l’emergenza globale: gli scienziati hanno messo nero su bianco ciò che finora era stato solo sussurrato, cioè che l’obiettivo di tenere l’aumento delle temperature entro un grado e mezzo è perso. Dall’altro il go