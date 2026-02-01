areale

Ricche e inquinanti. Da 32 aziende la metà di Co2 di tutto il pianeta

Novella Gianfranceschi
01 febbraio 2026 • 19:23

A dominare la classifica delle compagnie che emettono di più sono quelle statali: nella top five Saudi Aramco , Coal India, National Iranian Oil Company, Chn Energy (Cina) e Gazprom

La crisi climatica è soprattutto il risultato di scelte politiche e industriali e dell’intreccio tra le due. Nel 2024, infatti, la metà delle emissioni mondiali di anidride carbonica è stata prodotta da sole 32 aziende di combustibili fossili, molte delle quali a controllo statale. A rivelarlo è l’ultimo aggiornamento del database Carbon Majors, curato dal think tank britannico InfluenceMap, che ricostruisce le responsabilità dell’inquinamento climatico attribuendole ai produttori di petrolio, g

Per continuare a leggere questo articolo

Novella Gianfranceschi
Novella Gianfranceschi
Novella Gianfranceschi

Novella Gianfranceschi è una giornalista freelance con una laurea in Biodiversità ed evoluzione biologica. Si occupa principalmente di crisi climatica e questioni ambientali. Collabora con diverse testate e lavora anche nel campo della comunicazione e dell’editoria