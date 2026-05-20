la posizione ambigua dell’italia

Riscaldamento globale, chi paga i danni? Perché il voto all’Onu può cambiare tutto

Ferdinando Cotugno
20 maggio 2026 • 07:00

In Assemblea si vota per adottare una risoluzione che confermerebbe l’obbligo politico dei paesi a frenare le emissioni e il riscaldamento globale. Un’approvazione all’unanimità è impensabile, ma anche il voto di una robusta maggioranza a sostegno dell’iniziativa sarebbe un modo per ribadire che la comunità mondiale è consapevole del fatto che la crisi climatica sarà anche sparita dalle agende ma non è sparita dal pianeta. E la collaborazione multilaterale è ancora l’unica strada per affrontare questa sfida

Nella stessa Assemblea generale Onu dove Donald Trump, otto mesi fa, ha detto che il cambiamento climatico era la più grande truffa nella storia dell’umanità, mercoledì 20 maggio si vota per adottare una risoluzione che confermerebbe l’obbligo politico dei paesi a frenare le emissioni e il riscaldamento globale. Si potrebbe usare un’abusata metafora sulla sproporzione di dimensioni tra i contendenti, visto che questo voto arriva per iniziativa di una nazione insulare minuscola, Vanuatu, arcipela

Per continuare a leggere questo articolo

Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).