Riscaldamento globale, chi paga i danni? Perché il voto all’Onu può cambiare tutto

In Assemblea si vota per adottare una risoluzione che confermerebbe l’obbligo politico dei paesi a frenare le emissioni e il riscaldamento globale. Un’approvazione all’unanimità è impensabile, ma anche il voto di una robusta maggioranza a sostegno dell’iniziativa sarebbe un modo per ribadire che la comunità mondiale è consapevole del fatto che la crisi climatica sarà anche sparita dalle agende ma non è sparita dal pianeta. E la collaborazione multilaterale è ancora l’unica strada per affrontare questa sfida