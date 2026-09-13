LE RICETTE INGLESI

Risorse e poteri ai territori. Così la svolta di Londra può essere imitata in Italia

Edoardo Zanchini
Edoardo Zanchini
Edoardo ZanchiniEcologista
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13 settembre 2026 • 07:00

La prossima campagna elettorale si giocherà molto sulla capacità di presentare una concreta speranza di cambiamento, dentro un contesto nazionale e globale che non induce all’ottimismo. Rimettere al centro dell’agenda politica i territori è una carta che anche in Italia vale la pena giocare

C’è un tema su cui sta puntando il nuovo primo ministro inglese, Andy Burnham, che potrebbe portare linfa vitale al messaggio con cui, faticosamente, il Campo largo sta provando a raccontare la propria idea di futuro del paese. Lo slogan è: restituire poteri, attenzioni e risorse agli Enti Locali dopo anni di abbandono, centralizzazione e privatizzazioni. Nel Regno Unito i tassi di disoccupazione, il degrado dei servizi, il senso di abbandono in tanti territori sempre più marginali è impressiona

Edoardo Zanchini
Edoardo Zanchini
Edoardo ZanchiniEcologista

Direttore dell'ufficio clima del Comune di Roma. È stato vicepresidente di Legambiente dal 2011 al 2022 e membro del board di Transport & Environment e di Renewables Grid Initiative. Dopo la laurea in architettura e il dottorato di ricerca in pianificazione urbana ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara.

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