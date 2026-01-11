La scomparsa del ghiacciaio Chaaladi, in Georgia il governo nasconde le criticità sul clima

«Ogni anno accompagno i turisti fin qui, ma ogni volta il ghiacciaio è più piccolo. Mi si spezza il cuore», racconta la guida Makho. Dai contratti visionati da Domani, Tbilisi ha stanziato circa un milione di euro per un progetto per mappare le aree a rischio. Ma i report dell’azienda incaricata non sono stati resi pubblici né condivisi con i comuni montani