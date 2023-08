L’Italia è il secondo produttore di rifiuti plastici in Europa e anche uno dei più esposti al “soffocamento”. Dal territorio fioriscono idee, soluzioni e buone pratiche per arginare la dipendenza dalla plastica

Quando pensiamo al problema dell’inquinamento da plastica, siamo abituati a visualizzarlo con immagini e dati di vasta scala globale: l’immensa isola di plastica, grande quanto la penisola iberica, che galleggia sull’oceano Pacifico, i dieci milioni di tonnellate di rifiuti plastici che finiscono ogni anno negli oceani, il fatto che solo il 9 per cento di quella prodotta ogni anno venga effettivamente riciclata.

Queste informazioni sono vere e preoccupanti, ma allontanano il problema, ci fanno perdere di vista il livello locale, la piaga che rappresenta per l’Italia la dispersione di questo materiale nei nostri ecosistemi. Il nostro paese è uno di quelli a maggiore rischio soffocamento: tra Capraia, Elba e la Corsica c’è un vortice permanente di plastica in uno spazio che in teoria è uno dei santuari dei cetacei del Mediterraneo, lo Stretto di Messina ormai è considerato la più grande discarica sottomarina al mondo, alcune spiagge dell’Adriatico hanno tra i picchi più alti di rifiuti d’Europa.

L’Italia, secondo produttore di rifiuti plastici in Europa, è un paese circondato dal mare che vive anche di economia delle coste: la plastica non è solo un problema ecologico, è un sottovalutato problema di sviluppo economico.

La plastica, più che la questione climatica, aiuta a comprendere bene il legame tra i cambiamenti sistemici e gli stili di vita individuali. Come spiega Giuseppe Ungherese, responsabile inquinamento di Greenpeace Italia e uno dei massimi conoscitori della materia nel nostro paese, «abbiamo di fronte un problema complesso, articolato, contro il quale c’è un gran fermento in Italia di soluzioni dal basso.

Queste iniziative permettono alle persone di cambiare le abitudini su un piano personale, ed è importante, ma rischiano di rimanere soluzioni costose ed elitarie senza un intervento del legislatore. Il plastic free è pronto a uscire dalle nicchie di consumo, ma servono politiche ed incentivi».

Materiale politico

Sulla plastica serve una volontà politica perché la plastica è uno dei materiali più politici che esistano. Su questo fronte, le svolte più importanti sono arrivate da un livello più alto di quello dove si trova il legislatore italiano: la direttiva sulle plastiche monouso dell’Unione europea, che ha trasformato l’eurozona in un modello globale, o quella in arrivo sugli imballaggi, e ancora più su, il processo negoziale delle Nazioni unite per arrivare a un trattato internazionale sulla plastica, sul modello dell’accordo di Parigi.

I segnali dagli ultimi round intermedi sono promettenti, potremmo arrivare a un testo finale condiviso già nel 2024, a quel punto i paesi della comunità mondiale si troverebbero ad aver preso un impegno per la riduzione della produzione all’origine, sarebbe un’enorme trasformazione dell’economia, della distribuzione e dei consumi.

«Se il trattato fosse firmato nel 2024», commenta Ungherese, «avremmo i primi risultati concreti entro la fine del decennio, conviene farsi trovare pronti e attrezzati».

Non esattamente la specialità della casa, in Italia. Il punto è che cittadini e consumatori oggi sono più pronti e recettivi rispetto alla politica, compatta a difesa della centralità della plastica nella nostra economia e ostile a qualsiasi intervento, come dimostra la storia dell’affossamento della plastic tax, posticipata da tutti gli ultimi governi.

Buone pratiche

Da nord a sud, e trasversalmente ai settori, l’Italia è una collezione di idee, soluzioni e buone pratiche che provano ad aggirare la dipendenza dal consumo di plastica. In Lombardia, dalle parti del lago Maggiore, dal 2019 è attivo l’esperimento Spesa sballata, una rete di esercizi commerciali tra Luino, Varese, Sesto Calende, che va oltre la logica della sostituzione del materiale (imperante nell’approccio italiano) promuovendo l’idea del contenitore riutilizzabile.

Clienti e negozianti firmato un patto di corresponsabilità sulle linee guida sanitarie, i primi fanno la spesa portando da casa contenitori puliti e asciugati dove chiedono ai secondi di servire gli alimenti direttamente al loro interno, un principio semplice e scalabile per affrontare uno dei baluardi della plastica: la spesa.

Spesa sballata fa leva su una possibilità prevista dal decreto clima del 2019 e sulla già citata direttiva europea sulle plastiche monouso. È un progetto che funziona perché ha messo diversi attori a sistema: negozianti e clienti da soli non ce l’avrebbero mai fatta, è servita la collaborazione dell’Ats dell’Insubria per i protocolli sanitari, di una cooperativa che ha messo insieme il meccanismo (la Totem di Varese), dei comuni e infine della fondazione Cariplo, che ha messo a disposizione le risorse.

Giacimenti urbani è un’associazione che si occupa di economia circolare e che ha provato a portare avanti un progetto simile a Milano, con un kit di contenitori per fare la spesa, un patto di collaborazione con un’azienda di grande distruzione del biologico e una ventina di ristoranti, con quasi 500 famiglie coinvolte.

Il problema è che ci hanno messo oltre due anni solo per riuscire a diventare operativi e far partire la prima sperimentazione (in attesa dei risultati). Il problema? Le regole sanitarie.

«Non esiste una norma chiara a livello nazionale, tutto dipende dalle Ats, c’è stato un continuo rimbalzo da quella di Milano alla regione che ci ha fatto perdere tanto tempo prezioso. E abbiamo ancora una serie di nodi da sciogliere, a partire da quello della gestione fiscale della cauzione», spiega Donatella Pavan, presidente di Giacimenti urbani.

La transizione verso il plastic free è anche una storia di innovazione nel design, come quella di Duwo, la «cassetta salva mare» inventata da un’azienda salernitana (Campania plastica packaging) per ridurre l’impatto del polistirolo nella pesca sostituendolo con un prodotto realizzato in polipropilene, un polimero elastico riutilizzabile più volte e completamente riciclabile.

È una soluzione praticabile in un settore che fa un uso intensivo di un materiale come il polistirolo che ha tempi di degradazione tra i più lunghi che esistano, è difficile da smaltire e viene usato una volta sola.

Duwo invece è tracciata con microchip, pensata per essere lavata e riutilizzata per cicli di almeno tre anni, prima di diventare una sorta di vuoto a rendere riacquistato dalla stessa azienda produttrice per riciclarla.

È il primo prodotto pensato per sostituire i contenitori in polistirolo garantendone le qualità di conservazione della freschezza del pescato. Un’altra soluzione in attesa di sostegni legislativi.

L’assenza del pubblico

Per questo pezzo di transizione ecologica verso il plastic free il design di prodotti nuovi è solo una parte del processo: serve anche il design di abitudini nuove per i consumatori e di metodi nuovi per le aziende.

Secondo un sondaggio del 2022 fatto da Ipsos in collaborazione con il Wwd e Plastic free foundation, gli italiani sono tra i più favorevoli al mondo a regole più stringenti sulla produzione e il consumo di plastica, da noi le vorrebbero il 78 per cento dei consumatori contro il 70 per cento di media delle economie avanzate, il 58 per cento negli Stati Uniti, il 48 per cento in Giappone.

Il punto che è nell’uscita italiana dalla plastica sta mancando il livello pubblico. Il paradosso è che l’Italia è da molti anni uno dei paesi europei con l’economia circolare più efficiente e con i tassi di riciclo più alti.

Ma tutti gli ultimi governi hanno scelto una strada conservativa ignorando il fatto che, come ripete a ogni round negoziale la direttrice dell’agenzia ambiente dell’Onu, Inger Andersen, «non ne possiamo uscire solo riciclando». Il riciclo è uno dei tasselli, ma qui in Italia lo si interpreta come se fosse l’unico.

Come spiega Ungherese, «il plastic free interpretato all’italiana ha partorito mostri, perché è sempre stato orientato solo alla sostituzione del materiale, come plastica biodegradabile e compostabile, o la carta, ma un materiale a impatto zero non esiste».

Nel nostro paese c’è stato un picco del fermento plastic free verso il 2019, quando la discussione a livello europeo è entrata nel vivo e la spinta ecologista nella società era maggiore, anche grazie all’influsso delle manifestazioni di Fridays for Future.

È in quel periodo che hanno avuto origine le iniziative dal basso più solide. Poi qualcosa di quella spinta si è persa, in parte a causa della pandemia, che è stata una stagione di riscossa della plastica, in parte per l’atteggiamento degli ultimi tre governi: in Europa hanno ostacolato in ogni modo le direttive (e nel frattempo rischiamo la procedura d’infrazione per il mancato recepimento di quella sulle plastiche monouso) e tolto spazio di manovra e crescita alle iniziative dal basso, che rischiano ancora oggi di essere trincee per pochi virtuosi.

