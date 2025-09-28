Africa, le città divorate da burroni: centinaia di migliaia di persone rischiano la casa

true false

In diverse città africane il terreno sembra aprirsi all’improvviso, inghiottendo case, strade e attività commerciali. Sono i cosiddetti burroni urbani, enormi canaloni che si formano e si allargano in maniera rapida, spesso dopo piogge intense, e che stanno già costringendo migliaia di famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature, nella sola Repubblica Democratica del Congo (Rdc) tra il 2004 e il 2023 sarebbero state sfollate in media oltre 118 mi