Le barriere coralline collassano, è un altro punto di non ritorno

Un recente innalzamento delle temperature marine ha scatenato uno sbiancamento massivo e la morte diffusa dei coralli tropicali, segnando –secondo gli scienziati – il primo punto di svolta climatico già oltrepassato per uno degli ecosistemi più fragili del pianeta. Il fenomeno non è più isolato: oggi oltre l’80 per cento delle barriere coralline mondiali risulta colpito dallo stress termico. «Siamo arrivati al punto di non ritorno», avverte Melanie McField, del programma Healthy Reefs for Healt