Le barriere coralline collassano, è un altro punto di non ritorno

Oltrepassato il primo “punto di svolta” per uno degli ecosistemi più fragile del pianeta. «Siamo arrivati al punto di non ritorno»
Un recente innalzamento delle temperature marine ha scatenato uno sbiancamento massivo e la morte diffusa dei coralli tropicali, segnando –secondo gli scienziati – il primo punto di svolta climatico già oltrepassato per uno degli ecosistemi più fragili del pianeta. Il fenomeno non è più isolato: oggi oltre l’80 per cento delle barriere coralline mondiali risulta colpito dallo stress termico. «Siamo arrivati al punto di non ritorno», avverte Melanie McField, del programma Healthy Reefs for Healt