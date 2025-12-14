la settimana della scienza

Il pericolo dei vulcani silenti, la minaccia che non vediamo

Illustrazione di Dario Campagna
Luigi Bignamidivulgatore
14 dicembre 2025 • 16:18Aggiornato, 14 dicembre 2025 • 16:27

È sempre più evidente che il prossimo grande disastro vulcanico potrebbe arrivare non dai giganti ben noti come i Campi Flegrei o lo Yellowstone, ma da vulcani apparentemente innocui, lontani dai riflettori e monitorati in modo insufficiente. Con conseguenze che possono propagarsi ben oltre i confini regionali

È sempre più evidente che il prossimo grande disastro vulcanico potrebbe arrivare non dai giganti ben noti come i Campi Flegrei o lo Yellowstone, ma da vulcani apparentemente innocui, lontani dai riflettori e monitorati in modo insufficiente. In molte zone del Pacifico, dell’Indonesia e delle Ande, un’eruzione senza precedenti nella memoria storica avviene in media ogni sette-dieci anni, con conseguenze che possono propagarsi ben oltre i confini regionali. Un caso recente  Nel novembre 2025 il

Luigi Bignamidivulgatore

Giornalista scientifico italiano, laureato in scienze della terra a Milano