Questa settimana parliamo di una roccia metamorfica che potrebbe essere decisiva per scoprire quando ha avuto inizio la vita sulla Terra e della difficoltà di stabilirne l’età e l’origine biologica. E poi di come l’Italia e il Mediterraneo si stanno scaldando più rapidamente della media globale

La domanda su quando abbia avuto inizio la vita sulla Terra accompagna l’umanità da sempre. Ogni nuova scoperta che sembra spostare più indietro l’orologio dell’evoluzione scatena entusiasmo, ma anche inevitabile scetticismo. È ciò che è accaduto quando, nel 2017, un gruppo di ricercatori annunciò di aver trovato nel Labrador (Canada) tracce di carbonio “biologico” datate a 3,95 miliardi di anni fa – un tempo così remoto da collocare la comparsa della vita quasi subito dopo la formazione della crosta terrestre.

L’annuncio fece il giro del mondo: se fosse stato confermato, avremmo avuto davanti il più antico indizio di vita mai scoperto. Ma non tutti erano convinti. Tra i più scettici, Martin Whitehouse, geologo del Museo svedese di storia naturale, che recentemente ha presentato alla Conferenza Goldschmidt nuove prove che rimettono in discussione quelle datazioni. Secondo lui, il carbonio del Labrador non avrebbe 3,95 miliardi di anni, ma solo 2,7–2,8 miliardi di anni: molto più giovane di altre tracce di vita già note.

Il carbonio incriminato si trova in una roccia metamorfica, ossia una roccia che un tempo era limo marino, poi è stata sottoposta a notevoli pressioni ed elevate temperature. Gli scienziati ipotizzano comunque, che quel limo primordiale ospitasse microbi primitivi, poi sepolti e trasformati, nel corso di eoni, in grafite.

Come capire se quella grafite è davvero di origine biologica? La chiave è nel rapporto isotopico del carbonio. La vita, sin dai suoi albori, ha sempre “preferito” l’isotopo più leggero, il carbonio-12, rispetto al carbonio-13. Di conseguenza, la materia organica è sempre più ricca di carbonio-12 rispetto a quella di origine puramente geologica. Ed è proprio questa “firma leggera” che troviamo nel carbonio del Labrador. Ma la vera questione non è se quel carbonio sia biologico: è quando si sia formato.

Rocce tormentate

Stabilire l’età di queste rocce è una sfida estrema. Il Labrador custodisce alcuni dei materiali più antichi del pianeta, che hanno attraversato collisioni continentali, fusione, deformazioni e metamorfismi ripetuti.

Un vero campo minato geologico. In casi simili, i geologi cercano indizi come strati di cenere vulcanica o fossili guida, ossia fossili di cui si sa con cenrtezza l’età della deposizione dell’animale. Qui non ce ne sono. Resta solo l’analisi delle relazioni fra le rocce – ma i confini paralleli tra gli strati rendono difficile capire chi sia più antico di chi.

Per questo il team di Tsuyoshi Komiya (Università di Tokyo), autore principale dello studio del 2017, ha usato una roccia trovata in un sito diverso – la quale però avrebbe tutte le caratteristiche di quelle del sito in questione – per estrapolare l’età di 3,95 miliardi di anni. Una scelta che però Whitehouse considera azzardata: «Ti affidi a correlazioni a distanza che potrebbero non avere nulla a che fare l’una con l’altra», ha commentato.

Zirconi “zombie”

Per dirimere la questione entra in gioco un alleato: il minerale zircone, usato dai geologi come “orologio” naturale. Quando si forma, infatti, il minerale intrappola uranio al suo interno: con il decadimento radioattivo, ossia la trasformazione dell’uranio in piombo, il rapporto tra i due elementi permette di calcolare l’età del cristallo.

Gli zirconi, tra l’altro, sono estremamente longevi e resistenti: sopravvivono a eruzioni, metamorfismi, persino alla rifusione della roccia che li ospita. Ogni nuovo evento geologico lascia un «anello di crescita» sul cristallo, come negli alberi. Il team di Komiya aveva ottenuto un’età di 3,95 miliardi di anni, ma con un margine d’errore molto ampio. Whitehouse e il collega Jonathan O’Neil (Università di Ottawa), invece, hanno analizzato gli stessi zirconi con tecniche più raffinate, colpendoli con fasci di ioni e separando zone interne e bordi esterni.

Risultato: i nuclei più antichi risalgono a circa 3,87 miliardi di anni, mentre i bordi mostrano età molto più giovani, attorno a 2,7 miliardi di anni. Questo suggerisce che i cristalli abbiano registrato molteplici eventi e che il carbonio biologico sia stato sepolto molto più tardi di quanto pensato. Per meglio spiegare questo punto fondamentale va detto che il carbonio “biologico” che ci interessa non è dentro gli zirconi, ma nei sedimenti circostanti (la siltite metamorfica).

Gli zirconi servono solo a datare gli eventi geologici avvenuti in quelle rocce. Quando Whitehouse dice che i bordi esterni degli zirconi mostrano un’età di 2,7 miliardi di anni, vuol dire che all’epoca ci fu un evento geologico (ad esempio un’intrusione magmatica o una rifusione) che li portò vicino ai sedimenti con il carbonio. Quindi: il nucleo a 3,87 miliardi di anni racconta la storia di una roccia molto più antica, da cui lo zircone proveniva.

Ma quel nucleo non dice nulla sul momento in cui il carbonio si è depositato nei sedimenti: semplicemente, lo zircone “era già vecchio” quando è arrivato lì. Il bordo a 2,7 miliardi di anni invece, si è formato quando lo zircone era già dentro o vicino ai sedimenti con il carbonio: questo ci dice che il deposito di carbonio non può essere più antico di quell’evento.

Secondo Whitehouse, il carbonio del Labrador dunque, contiene “zirconi zombie”: frammenti sopravvissuti da rocce più antiche, erosi e poi ridistribuiti in sedimenti più giovani. In questo scenario, il carbonio non potrebbe avere più di 2,8 miliardi di anni. «Non puoi depositare uno zircone che non si è ancora formato», osserva O’Neil. Komiya, dal canto suo, ribatte che la presenza di zirconi giovani non invalida le sue conclusioni, e che l’età più antica registrata dai nuclei sia la vera età del deposito. La disputa resta aperta.

Perché è importante

Determinare quando la vita è iniziata sulla Terra non è solo una curiosità storica: significa capire quanto rapidamente la biologia può emergere in un pianeta appena formato. Se davvero la vita fosse comparsa già 3,95 miliardi di anni fa, significherebbe che le condizioni necessarie si sono instaurate in tempi brevissimi.

Questo avrebbe implicazioni enormi anche per l’astrobiologia e per la possibilità che la vita esista altrove. Se invece la vita primitiva si è sviluppata “solo” 2,7-2,8 miliardi di anni fa, resta comunque un enigma: cosa accadde nei miliardi di anni precedenti? Perché la biologia avrebbe impiegato così tanto tempo a comparire? Al momento, non esiste una risposta definitiva. La datazione delle rocce del Labrador resta controversa e gli scienziati continuano a confrontare metodi e risultati.

Forse serviranno nuove tecniche di analisi o il ritrovamento di altri campioni meglio conservati per fare chiarezza. Come spesso accade in scienza, la bellezza della questione non sta solo nella risposta, ma nel viaggio stesso: la ricerca di quando e come la vita sia nata sulla Terra è una delle storie più affascinanti che possiamo raccontare sul nostro pianeta – e, forse, sull’universo intero.

Il futuro più caldo è già qui

Il caldo intenso che ha segnato l’estate 2025 non è solo una parentesi meteorologica, ma un segnale che si inserisce in un trend chiaro: l’Italia e il Mediterraneo si stanno scaldando più rapidamente della media globale. Ma facciamo un passo indietro andando a vedere un esame globale dell’anno scorso per meglio comprendere questa estate che ormai se ne sta andando. Secondo i dati ufficiali di Ispra, il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato in Italia, con una temperatura media superiore di +1,33 °C rispetto al trentennio 1991-2020. Non si tratta soltanto delle giornate roventi: l’aumento più marcato riguarda le notti, con minime superiori di +1,40 °C rispetto alla media, e un record di cosiddette notti tropicali, in cui la colonnina non scende sotto i 20 gradi.

Un segnale chiaro dell’intensificazione delle ondate di calore, che diventano più frequenti e durature. Le precipitazioni mostrano un’Italia a due velocità: nel 2024 il nord ha registrato +38 per cento di piogge rispetto alla media, mentre al sud e nelle isole si è osservato un deficit di -18 per cento. Una variabilità che significa, nella pratica, più rischio di alluvioni lampo al Nord e siccità prolungate al Sud.

Ma è soprattutto il mare a raccontare la dimensione del cambiamento. Il Mediterraneo, bacino semi-chiuso e quindi particolarmente vulnerabile, ha una temperatura media annua di circa 19,7 °C, con valori tipici estivi compresi tra 24 e 26 °C. Negli ultimi decenni si è scaldato di circa +1,1 °C (1991-2024), con un trend stimato tra +0,3 e +0,5 °C per decennio, tra i più rapidi al mondo. Nell’estate 2025, la situazione ha raggiunto livelli senza precedenti: una ondata di calore marina ha portato anomalie di +3-6 °C sopra la media, con tratti di Tirreno e Mediterraneo occidentale che hanno superato i 30 °C.

Maggiore evaporazione significa più afa lungo le coste, più vapore in atmosfera che alimenta fenomeni temporaleschi violenti, ma anche impatti gravi sugli ecosistemi marini, dalla sofferenza della posidonia ai coralli, fino alla diffusione di specie aliene. E guardando avanti? Gli scenari climatici concordano.

Le temperature: senza riduzione delle emissioni, l’Italia potrebbe scaldarsi di +2-4 °C entro fine secolo. Il mare Mediterraneo: le proiezioni indicano un aumento fino a +3,4 °C entro il 2100, con effetti amplificati su afa e instabilità atmosferica. I ghiacciai alpini: il trend è già evidente, con una perdita accelerata di massa e superficie. Il Livello del mare: cresce di circa +2,4 mm all’anno lungo le nostre coste, fino a +4,8 mm a Venezia per via della subsidenza.

Le proiezioni, anche se sempre molto delicate e difficili da ottenere, dicono che avremo un’Italia più calda, con mari sempre più tiepidi, contrasti più forti tra nord e sud e un aumento degli eventi estremi. Non si tratta di scenari lontani: i dati mostrano che questo futuro è già cominciato.

La sfida è duplice: adattarsi – con infrastrutture resilienti, gestione delle risorse idriche, protezione delle coste – e mitigare le cause, riducendo drasticamente le emissioni di gas serra. Perché il Mediterraneo, che è culla della nostra civiltà, è anche uno degli hotspot climatici globali: qui il cambiamento si vede prima e più forte, che altrove.

