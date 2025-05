Nel panorama astronomico moderno, è raro scoprire una nuova classe di oggetti celesti. Dopo secoli di esplorazioni, tutto ciò che è facilmente individuabile è già stato catalogato. Tuttavia, quando gli astronomi affinano le tecniche di osservazione, nuove scoperte diventano possibili. Un esempio? Esaminare l’universo in diverse lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico: poiché ogni oggetto celeste emette luce in modi diversi, questa diversità spesso svela fenomeni sconosciuti.

Tuttavia la maggior parte degli oggetti che si stanno scoprendo negli ultimi anni tende a essere debole, ossia a emettere segnali difficili da rilevare. I corpi celesti più luminosi sono già stati identificati da tempo. Ed è per questo che le scoperte più sorprendenti riguardano spesso strutture inaspettate e difficili da spiegare.

I cerchi radio

Un caso emblematico è quello degli strani cerchi radio, che in termini scientifici sono detti “Odd Radio Circles” o ORC, una classe di oggetti sconosciuta fino al 2019. Gli ORC sono emersi grazie a un’indagine pilota condotta con l’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), un radiotelescopio composto da 36 antenne situate in Australia. Durante l’analisi dei dati, gli astronomi hanno individuato strutture circolari di enormi dimensioni, prive di sorgenti visibili e osservabili esclusivamente alle onde radio. In astronomia, quando un oggetto appare circolare, spesso si tratta di un guscio sferico, simile a una bolla di sapone.

Le stelle morenti che espellono gas in espansione tendono a creare queste strutture. Ma gli ORC non rientrano in nessuna categoria conosciuta. Per la loro natura enigmatica, gli scienziati li hanno battezzati “strani cerchi radio”. Ora, dopo approfondite analisi, proprio il primo ORC osservato, chiamato ORC 1, ha fornito un indizio sulla sua possibile origine. Al centro della sua struttura, gli astronomi hanno individuato una galassia ellittica, distante cinque miliardi di anni luce dalla Terra.

Se questa galassia fosse la fonte del fenomeno, vorrebbe dire che ORC 1 ha un diametro di ben due milioni di anni luce, oltre 15 volte la grandezza della Via Lattea.

Tuttavia, esiste anche la possibilità che la galassia sia solo posizionata casualmente al centro apparente dell’ORC. Ancora più enigmatici sono ORC 2 e ORC 3, due strutture simili e così vicine da sembrare quasi collegate. ORC 2 appare brillante e dalla forma ad anello, mentre ORC 3 è più debole e uniforme, simile a un disco.

Se hanno una comune origine, perché sono così diversi? Negli anni successivi alla scoperta, altri ORC sono stati individuati, e alcuni mostrano una galassia centrale. Se questa correlazione fosse confermata, tutti avrebbero dimensioni nell’ordine dei milioni di anni luce.

Ma quale meccanismo fisico è responsabile della loro formazione? Una delle ipotesi principali coinvolge i buchi neri supermassicci. Questi giganti cosmici, presenti al centro delle galassie, possono generare getti di materia ed energia potentissimi. Uno studio del 2024 pubblicato sull’Astrophysical Journal suggerisce che tali getti possano gonfiare il gas intergalattico, creando strutture simili agli ORC. Non tutti gli ORC si comportano allo stesso modo.

Uno degli oggetti, chiamato Cloverleaf, è stato rilevato con emissioni diffuse di raggi X, tipiche di gruppi di galassie in fusione. Se confermato, questo suggerirebbe che alcuni ORC possano derivare dalla collisione di galassie, un processo capace di generare enormi venti di gas che si espandono a formare bolle sferiche. Un altro ORC scoperto nel 2022 mostra una struttura ad anello simile agli altri, ma senza una galassia centrale. Questo oggetto è sospettosamente vicino alla Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea.

Se realmente associato alla LMC, sarebbe molto più piccolo degli altri ORC: solo 150 anni luce di diametro. Questo lo renderebbe un probabile resto di supernova, i detriti di un’esplosione stellare avvenuta in passato. Gli strani cerchi radio potrebbero non avere un’unica causa. Alcuni potrebbero derivare dalle fusioni di gruppi di galassie, altri da esplosioni di stelle o da eruzioni di buchi neri supermassicci.

Questo fenomeno richiama altre scoperte astronomiche: le supernove possono essere provocate dal collasso di stelle massicce, ma anche dall’accumulo di materia su una nana bianca. I lampi gamma possono nascere dall’esplosione di stelle enormi o dalla collisione di stelle di neutroni. Gli ORC sono ancora una classe di oggetti misteriosa. Con ulteriori osservazioni, gli astronomi sperano di classificarli e comprenderne l’origine. Per ora, restano una delle scoperte più intriganti degli ultimi anni, una nuova finestra sull’universo che ancora nasconde molti segreti.

Sopravvivere al freddo estremo

Un antico sito archeologico all’aperto nel cuore dell’Austria sta riscrivendo la storia dell’adattamento umano al freddo estremo. Kammern-Grubgraben, questo il nome del sito, fu intensamente occupato tra i 24mila e i 20mila anni fa, durante il culmine dell’ultima era glaciale, quando la temperatura media annua nella zona si aggirava intorno ai -3,5 °C. L’insediamento potrebbe aver rappresentato un rifugio cruciale contro le condizioni ambientali ostili dell’epoca. E non si trattava di un accampamento qualsiasi: Kammern-Grubgraben conserva la più alta concentrazione di utensili, ornamenti, manufatti e strutture in pietra dell’intero continente europeo in quel gelido periodo.

Le recenti analisi condotte da Kerstin Pasda, archeologa dell’Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga, e dal suo team suggeriscono che il sito fosse principalmente destinato alla caccia alle renne, in particolare per ottenere le loro pregiate pelli. Una scoperta che getta nuova luce sulle strategie di sopravvivenza dei nostri antenati. A differenza di altri insediamenti coevi e geograficamente vicini, dove dominano i resti di mammut, a Kammern-Grubgraben sono emersi in grande quantità ossa, denti e corna di renna (Rangifer tarandus).

In particolare, i crani ritrovati conservano ancora le corna, un dettaglio che indica chiaramente che gli animali furono uccisi durante l’inverno, prima della muta stagionale. Secondo Pasda, le pelli di renna – e dei loro cugini americani, i caribù – sono dotate di una pelliccia estremamente specializzata, in grado di respingere l’acqua e offrire una protezione efficace contro il gelo.

I dati etnografici raccolti presso i gruppi indigeni dell’Artico indicano che, in alcune circostanze, la caccia alle renne per la pelliccia era persino più importante di quella per la carne. E a conferma di questa tesi tra i reperti emersi a Kammern-Grubgraben spicca anche un numero insolitamente elevato di aghi da cucito con cruna, utilizzati per confezionare abiti su misura. «La presenza di questi strumenti suggerisce che la produzione di abbigliamento era una priorità crescente per le popolazioni preistoriche esposte a climi rigidi», osserva Ian Gilligan, ricercatore dell’Università di Sydney non coinvolto nello studio.

Una cosa, tuttavia, è certa: la sopravvivenza in quell’epoca non si basava soltanto sul procurarsi cibo, ma anche – e forse soprattutto – sull’ingegno nel vestirsi.

Pterosauri a terra

Un gruppo di paleontologi dell’Università di Leicester ha fatto luce su uno dei misteri più affascinanti dell’era mesozoica: il momento in cui gli pterosauri — i grandi rettili volanti contemporanei dei dinosauri — cominciarono a camminare sulla terraferma con sorprendente agilità, oltre a dominare i cieli. La scoperta, pubblicata di recente, si basa sull’analisi di impronte fossili risalenti a oltre 160 milioni di anni fa. Per la prima volta, i ricercatori sono riusciti a collegare queste tracce a gruppi specifici di pterosauri, rivelando nuovi dettagli sul loro comportamento e stile di vita. Lo studio identifica tre tipologie distinte di impronte, ciascuna riconducibile a una diversa famiglia di questi rettili alati.

Tra le scoperte più significative ci sono le tracce lasciate dai neoazdarcoidi, una famiglia che comprende il gigantesco Quetzalcoatlus, il più grande animale volante mai esistito, con un’apertura alare che poteva raggiungere i 10 metri. Le impronte di questi colossi, rinvenute sia in ambienti costieri che interni, dimostrano che non erano soltanto padroni del cielo, ma si muovevano con disinvoltura anche sulla terra, condividendo gli spazi con i dinosauri fino all’estinzione di massa di 66 milioni di anni fa.

Un secondo gruppo, i ctenochasmatidi, ha lasciato impronte in zone costiere, suggerendo un comportamento legato alla ricerca di cibo in paludi e lagune poco profonde. Dotati di mascelle allungate e denti simili ad aghi, questi pterosauri erano probabilmente specializzati nella cattura di piccoli pesci e organismi acquatici galleggianti.

L’abbondanza delle tracce ritrovate indica che erano molto più comuni in questi habitat di quanto suggerissero i pochi resti ossei finora conosciuti. La prova più decisiva, però, è arrivata con la scoperta di impronte direttamente associate a scheletri fossilizzati di dsungaripteridi, pterosauri robusti con mascelle adatte a schiacciare molluschi.

Per la prima volta, gli scienziati sono stati in grado di identificare con certezza l’autore di alcune impronte, colmando un vuoto che durava da quasi novant’anni. Lo studio conferma una trasformazione ecologica cruciale avvenuta circa 160 milioni di anni fa: vari gruppi di pterosauri passarono da uno stile di vita esclusivamente aereo a uno anche terrestre, occupando nuove nicchie ecologiche.

