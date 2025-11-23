I voli aerei inquinano più di quanto pensiamo: i calcolatori di anidride carbonica sbagliano

La maggior parte di questi strumenti considera soltanto il carburante bruciato durante il volo, trascurando una lunga serie di fattori che contribuiscono al riscaldamento globale
Quando prenotiamo un volo e inseriamo i dettagli in un calcolatore online per stimare la nostra “impronta di carbonio”, il risultato sembra spesso rassicurante: qualche centinaio di chili di Co₂, a volte una tonnellata per le tratte più lunghe. Numeri che danno l’illusione di poter misurare con precisione il nostro impatto ambientale, magari per poi compensarlo piantando alberi o acquistando crediti di carbonio. Ma secondo una nuova ricerca, queste stime sono quasi sempre troppo ottimistiche. In