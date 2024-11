L’azienda petrolifera Shell ha vinto in appello contro l’organizzazione ambientalista Milieudefensie. Nel 2021, in primo grado, il gigante del petrolio era stato condannato da un tribunale olandese a tagliare drasticamente le emissioni di CO2.

Entrambe le parti avevano già annunciato prima del pronunciamento un nuovo ricorso in caso di un giudizio non favorevole alla propria parte. Per gli ambientalisti Shell – che nel 2018, quando iniziò la causa, era ancora in parte di proprietà olandese, mentre oggi è soltanto britannica – è responsabile di gravi danni al clima causati da emissioni di gas serra eccessivi rispetto a quanto previsto dagli accordi di Parigi sul clima.

Nella sentenza del 2021 la corte dell’Aja ha imposto all’azienda di tagliare le emissioni del 2019 del 45 per cento entro il 2030. Era stato il primo giudizio di questo tipo, i commentatori avevano giudicato la sentenza «storica». Per Shell gli accordi di Parigi non prevedono vincoli per le aziende private, ma riguardano i governi che poi dovrebbero prendere decisioni per ridurre le emissioni.

Non sarebbero dunque i giudici a decidere a questo proposito. E poi, sempre secondo Shell, sarebbero i clienti a produrre fisicamente le emissioni, non sarebbe dunque l’azienda la responsabile.

