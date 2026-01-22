Ambiente

Un miliardo di danni in Sicilia, la tempesta Harry richiede una riflessione sulla nostra vulnerabilità climatica

Ferdinando Cotugno
22 gennaio 2026 • 19:58

Arriva la prima stima, sommaria, dei costi del maltempo che ha colpito anche Sardegna e Calabria. Per l’Italia è il momento di iniziare una nuova riflessione sulla vulnerabilità climatica, bruscamente interrotta da un anno. Abbiamo usato il 2025 per dimenticarci della crisi climatica, per cancellare la memoria dei danni e dei traumi recenti e per far slittare il tema in fondo alla lista delle priorità

Un miliardo di euro in danni tra effetti diretti e indiretti, tra infrastrutture crollate e mancato reddito per il blocco delle attività produttive. Questa è la prima stima, ancora inevitabilmente sommaria, dei costi del passaggio della tempesta Harry in Sicilia. La cifra è la somma tra i conti della Protezione civile e quelli della regione, a cui bisogna sommare quelli che arriveranno dalle altre due aree interessate (Calabria e Sardegna). Per avere un termine di paragone, le tre alluvioni del

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).

