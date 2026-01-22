Un miliardo di danni in Sicilia, la tempesta Harry richiede una riflessione sulla nostra vulnerabilità climatica

true false

Arriva la prima stima, sommaria, dei costi del maltempo che ha colpito anche Sardegna e Calabria. Per l’Italia è il momento di iniziare una nuova riflessione sulla vulnerabilità climatica, bruscamente interrotta da un anno. Abbiamo usato il 2025 per dimenticarci della crisi climatica, per cancellare la memoria dei danni e dei traumi recenti e per far slittare il tema in fondo alla lista delle priorità