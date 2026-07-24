Sottovalutiamo gli effetti del nucleare per la salute. Quei rischi sulla tiroide

Anche se rimangono aperte alcune questioni, numerosi studi hanno segnalato rischi più elevati di tumore tiroideo nelle popolazioni che vivono più vicino agli impianti, in particolare entro cinque km: nel complesso, pur permanendo incertezze, il nesso tra radiazioni ionizzanti e tumore della tiroide è considerato consolidato dalla comunità scientifica
Il tema dei rischi per la salute di chi vive nei dintorni delle centrali nucleari continua a essere sottovalutato, nonostante che per alcuni effetti le evidenze scientifiche siano oggi robuste. Oltre agli effetti sulla mortalità prematura già discussi in precedenza, la relazione tra radiazioni ionizzanti e tumore della tiroide rappresenta uno dei nessi causali più solidamente documentati nell’epidemiologia delle radiazioni. La plausibilità biologica deriva dall’elevata radiosensibilità della ghi