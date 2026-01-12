La tassa europea sull’import di Co2 cambia le regole del commercio. Cosa può insegnare all’Italia

Il provvedimento europeo, CBAM (Carbon border adjustment mechanism), è appena entrato in vigore. Ed è un bene che se ne parli nel nostro paese, che viene da 36 mesi di riduzione della produzione industriale. Anche per l’opposizione sarebbe opportuna una riflessione
Quando gli attacchi arrivano tanto dalla Cina che da Confindustria allora vale davvero la pena approfondire un provvedimento europeo appena entrato in vigore. Si chiama CBAM (Carbon border adjustment mechanism), è il nuovo regolamento sul contenuto di Co2 dei beni importati nell’Unione europea. Dal primo gennaio 2026 l’importazione di cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno deve prevedere la rendicontazione del carbonio incorporato e il pagamento di