Temi da cui non si può fuggire

La tassa europea sull’import di Co2 cambia le regole del commercio. Cosa può insegnare all’Italia

Edoardo ZanchiniEcologista
12 gennaio 2026 • 06:00

Il provvedimento europeo, CBAM (Carbon border adjustment mechanism), è appena entrato in vigore. Ed è un bene che se ne parli nel nostro paese, che viene da 36 mesi di riduzione della produzione industriale. Anche per l’opposizione sarebbe opportuna una riflessione

Quando gli attacchi arrivano tanto dalla Cina che da Confindustria allora vale davvero la pena approfondire un provvedimento europeo appena entrato in vigore. Si chiama CBAM (Carbon border adjustment mechanism), è il nuovo regolamento sul contenuto di Co2 dei beni importati nell’Unione europea. Dal primo gennaio 2026 l’importazione di cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno deve prevedere la rendicontazione del carbonio incorporato e il pagamento di

Edoardo ZanchiniEcologista

Direttore dell'ufficio clima del Comune di Roma. È stato vicepresidente di Legambiente dal 2011 al 2022 e membro del board di Transport & Environment e di Renewables Grid Initiative. Dopo la laurea in architettura e il dottorato di ricerca in pianificazione urbana ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara.