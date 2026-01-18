La mano del tycoon

Un anno di guerra al clima, così Trump ha minato gli sforzi mondiali e indebolito gli Usa

Caterina Orsenigo
18 gennaio 2026 • 19:27

Era previsto, ma l’inquilino della Casa Bianca dal suo insediamento è andato anche oltre le aspettative. Nel complesso, secondo il Guardian, in poco tempo è stata profondamente erosa la capacità degli Stati Uniti di prepararsi e reagire ai disastri naturali

Sembra un’intera epoca, ed è passato solo un anno da quando Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca. Di tanti conflitti più o meno inaspettati che ha scatenato, ce n’era uno a cui eravamo preparati, o a cui credevamo di essere preparati: la guerra al clima. Una guerra cominciata il 20 gennaio 2025, primo giorno del suo mandato, quando firmò l’ordine esecutivo che sanciva il ritiro degli Usa dall’accordo di parigi. Eppure anche su quel fronte ogni cosa è andata ben oltre le aspettative. L’us

Per continuare a leggere questo articolo

Caterina Orsenigo
Caterina Orsenigo
Caterina Orsenigo

Caterina Orsenigo è editor e giornalista. È laureata in filosofia a Milano e in letterature comparate a Parigi. Scrive di letteratura, crisi climatica e mitologia per diversi giornali e riviste. Con Prospero Editore ha pubblicato il romanzo di viaggio Con tutti i mezzi necessari.