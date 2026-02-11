La burocrazia è diventata la migliore arma di Trump nella sua guerra alle rinnovabili

La Casa Bianca sta utilizzando le autorizzazioni federali come leva contro le energie eoliche e solari senza vietarli per legge. Negli ultimi mesi questo ha contribuito a sospendere o cancellare centinaia di progetti in cantiere. A questo si somma anche la riduzione progressiva degli incentivi fiscali

In nome del «dominio energetico americano», fondato su un uso ostinato dei combustibili fossili – «il mio obiettivo è non permettere che venga costruita nemmeno una turbina eolica», ha detto Donald Trump – l’amministrazione statunitense sta smantellando gli obblighi federali sulle emissioni e sta utilizzando le autorizzazioni come leva per rallentare e bloccare eolico e solare, senza bisogno di vietarli per legge. Negli ultimi mesi centinaia di progetti di impianti per l'energia rinnovabile sono