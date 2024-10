Alle 3 inoltre di notte (ore italiane) l’uragano Milton ha toccato terra in Florida. “La tempesta del secolo”, così è stata definita dai media statunitensi e dagli scienziati, si è scaraventata sul terreno portando venti fino a 200 chilometri orari e forti piogge torrenziali. Si tratta del quinto uragano a toccare terra negli Stati Uniti, più di tutti quelli messi insieme tra il 2021 e il 2023.

«La tempesta è arrivata. È ora che tutti si rintanino», aveva annunciato nell’immediato il governatore della Florida Ron DeSantis chiedendo alla popolazione che non era riuscita ad evacuare di rimanere in casa. Da giorni milioni di cittadini hanno preso precauzioni, sigillando porte di casa e mettendo al sicuro abitazioni e negozi. A circa cinque ore dal suo impatto con la Florida Milton è ora considerato categoria 1 dal National Hurricane Center.

L’andamento della tempesta

Secondo le autorità statunitensi a un’ora dall’aver toccato terra Milton aveva perso leggermente potenza scendendo a categoria 2, rimanendo tuttavia distruttivo. L’uragano ha avuto venti massimi di circa (160 km/h) mentre si trovava a Fort Meade, a circa 72 chilometri a est da Tampa. Da quanto previsto la tempesta tornerà in mare dopo circa 20 ore. Al momento forti venti e piogge si sono registrate in Orlando. Nelle prossime ore è previsto un suo spostamento verso l’Atlantico mentre la potenza di Milton è stata declassata a categoria 1.

I danni

Al momento si sono registrate vittime a St. Lucie per via di un tornado che ha colpito una comunità di pensionati. «Abbiamo perso alcune vite», ha detto ai media lo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson non specificando il numero di vittime.

Per contare i danni economici causati dall’uragano è ancora presto. Le autorità riferiscono di abitazioni distrutte (125 prima ancora che l’uragano toccasse terra) e 2.6 milioni di abitanti rimasti senza elettricità.

Il National Weather Service afferma di aver ricevuto segnalazioni di diverse gru crollate, senza segnalazioni di feriti, mentre è volato via il tetto dello stadio dei Tampa Bay Rays.

