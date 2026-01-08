Ambiente

Gli Usa di Trump sabotano l’ambiente: stracciati oltre 60 accordi sul clima

Ferdinando Cotugno
08 gennaio 2026 • 19:36

Nel mondo di prima, l’abbandono di Unfccc e Ipcc sarebbe stato considerato un evento epocale, oggi sembra quasi un rumore di fondo. La notizia si perde tra guerre e omicidi politici, anche perché già da mesi gli Stati Uniti si comportano come se non facessero più parte di queste agenzie

Con l’ennesima mossa senza precedenti, la Casa Bianca ha annunciato l’uscita degli Stati Uniti da oltre sessanta tra accordi, trattati, convenzioni e organismi internazionali, quasi tutti sull’ambiente, il clima e l’energia (ma ne sono stati presi di mira anche alcuni sui diritti e la salute riproduttiva). Dopo l’uscita dall’accordo di Parigi (gennaio 2025) e la dichiarazione sul cambiamento climatico come «truffa» all’assemblea generale Onu (settembre), Donald Trump ha alzato ancora di più il t

Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).