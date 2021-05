In questi mesi Domani ha costruito una solida comunità di lettori, molto esigenti. Per rispondere ad alcune delle richieste che ci sono arrivate abbiamo pensato di creare una nuova formula di abbonamento premium per aziende e istituzioni, in modo da offrire loro qualcosa che ancora non hanno ma di cui pensiamo possano aver bisogno.

Le aziende hanno già le rassegne stampa nelle quali finisce tutto quello che interessa loro uscito sulle edizioni cartacee dei giornali (e talvolta anche su quelle digitali). Noi vogliamo offrire qualcosa di più che porti ad aziende e istituzioni contenuti utili, con un tempismo e un livello di approfondimento che le rassegne stampa o altri servizi già disponibili non possono garantire. L’idea è di costruire una piattaforma per informazione di qualità, più verticale, più approfondita e dunque più utile rispetto a quella che viene proposta al pubblico generalista. Ci interessa rivolgerci anche a un pubblico interessato all’Italia ma non necessariamente italiano (alcuni dei contenuti saranno in inglese).

LA NEWSLETTER

L’abbonamento a Tomorrow, oltre a tutti i contenuti del giornale (accesso illimitato al sito e alla replica digitale della versione cartacea) include una newsletter quotidiana con articoli in anteprima o in esclusiva sulle principali questioni politiche, economiche e finanziarie.

In questa fase, per esempio, la newsletter si concentra sul monitoraggio del Recovery Plan e delle sue implicazioni politiche, con analisi dei nostri giornalisti e di molte nostre firme.

Ci sono analisi sulla giornata politica e sui principali temi di discussione che arrivano già alla sera, senza aspettare il giornale del giorno dopo e la rassegna stampa.

Abbiamo anche inserito una sezione dedicata ai documenti utili: bozze di decreti, relazioni, documenti presentati nelle audizioni parlamentari, tutto quello che può servire per andare oltre la notizia.

La newsletter arriva ogni sera nella casella mail degli abbonati alle 21, un’ora prima che sia disponibile la versione digitale di Domani.

Potete leggerne un numero qui.

I BRIEFING

Inoltre, la formula di abbonamento a Tomorrow include i briefing preparati in partnership con The Syllabus di Evgeny Morozov.

The Syllabus ha sviluppato un metodo di ricerca unico di contenuti che permette di monitorare e identificare tutto il materiale rilevante pertinente ad un vasto numero di argomenti.

Un team di redattori sceglie tra i contenuti raccomandati dagli algoritmi di Syllabus, poi produce una sintesi disponibile nel briefing. L’unione delle due modalità di selezione (umana ed algoritmica) assicura risultati di alta qualità e sempre aggiornati.

Tomorrow include due briefing ogni settimana preparati da Syllabus (più altri eventuali a richiesta del partner):

Tomorrow Briefing: Una selezione di contenuti a cura di Syllabus che si concentra in modo particolare su tecnologia, crisi climatica, Cina e disuguaglianze: rapporti, inchieste, articoli che sicuramente non avete letto ma che alimenteranno il dibattito nelle prossime settimane.

The Post Covid Economy: Siamo alluvionati di informazioni sul Covid e le sue conseguenze, proprio per questo è praticamente impossibile trovare qualcosa di davvero utile da leggere. Questa rassegna settimanale attinge ad articoli giornalistici, report, articoli accademici particolarmente rilevanti per capire le trasformazioni strutturali dell’economia che ancora non hanno avuto grande diffusione. Questo brifieng monitora il dibattito intorno agli effetti di medio e lungo periodo delle politiche per uscire dalla crisi da Covid.

Potete vedere come sono i briefing curati da Syllabus per Domani qui e qui.

La formula Tomorrow prevede anche la possibilità di contenuti sponsorizzati e altre forme di interazione tra Domani e azienda partner. Tomorrow viene venduto a pacchetti di utenze e in questa fase è disponibile soltanto per aziende e istituzioni.

Per tariffe e condizioni e possibilità di partnership, potete scrivere ad abbonamenti@editorialedomani.it o mandare un WhatsApp al numero 345 059 4634

