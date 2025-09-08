Espérance Hakuzwimana
Espérance Hakuzwimana (1991) è nata in Rwanda ed è cresciuta in provincia di Brescia.
Studia all’Università di Trento e poi frequenta la Scuola Holden a Torino dove vive.
Ha pubblicato per Einaudi (Tutta intera, 2022 e Tra i bianchi di scuola, 2024) e Mondadori (La banda del pianerottolo, 2023) ed è co-autrice dell’antologia per la secondaria di primo grado “Leggere gli stereotipi” (Erickson, 2025).
È fondatrice e consulente D&I per Na.Co - Narrazioni Contaminate e ha fondato "Circolo Balde" il primo gruppo di lettura italiano per persone nere e/o afrodiscendenti.