Le recenti elezioni in Francia e nel Regno Unito, insieme all’attuale campagna presidenziale americana, riflettono i dilemmi che i partiti di sinistra si trovano ad affrontare nel tentativo di creare nuove identità e presentare alternative credibili all’estrema destra. È stata l’estrema destra a capitalizzare per prima il contraccolpo del neoliberismo e dell’iper globalizzazione che sono cresciuti all’indomani della crisi finanziaria globale del 2008. Un decennio fa, si poteva legittimamente lamentare “l’abdicazione della sinistra”.

A loro merito, i partiti di sinistra si trovano oggi in una posizione migliore. In Gran Bretagna il Partito Laburista ha appena vinto con una vittoria schiacciante, ponendo fine a 14 anni di governo conservatore. In Francia, la coalizione di sinistra del Nuovo Fronte Popolare (NFP) ha molte più possibilità di fermare l’ascesa dell’estrema destra rispetto alle forze centriste alleate del presidente Emmanuel Macron.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha portato il suo Paese in un territorio inesplorato con nuove politiche industriali e verdi, anche se nei sondaggi si trova indietro rispetto a Donald Trump. Come indicano le difficoltà dei Democratici negli Stati Uniti, c’è ancora molto lavoro da fare per la sinistra. L’età di Biden e l’evidente incapacità di convincere il pubblico della sua idoneità mentale sono una parte importante del problema. Ma lo è anche il messaggio contrastante che i Democratici hanno inviato su ciò che realmente sostengono e su chi rappresentano. È un problema che affligge anche altri partiti di sinistra. Come ha dimostrato Thomas Piketty, i partiti di sinistra si sono distaccati dalla loro tradizionale base operaia e si sono orientati verso l’élite istruita.

La sinistra deve ancora forgiare un’identità adatta alla realtà attuale. Come dovrebbe riposizionarsi? Dovrebbe concentrarsi sulla redistribuzione, come sembra aver fatto il NFP in Francia? Dovrebbe sostenere la responsabilità fiscale, come il partito laburista del Regno Unito? Dovrebbero abbracciare politiche industriali alla Biden, e a quale scopo? Come dovrebbero gestire questioni come l’immigrazione, l’ambiente o i diritti dei transgender, su cui l’élite culturale ha opinioni molto diverse dal grande pubblico?

I servizi

Se la sinistra vuole riacquistare forza politica, deve tornare alle sue radici e tornare a rappresentare gli interessi dei lavoratori. Ciò significa concentrarsi su posti di lavoro buoni, sicuri e produttivi per i lavoratori senza laurea. L’aumento dell’insicurezza economica, l’erosione della classe media e la scomparsa di buoni posti di lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo sono stati alla base dell’ascesa del populismo di destra.

Solo invertendo queste tendenze la sinistra potrà presentare un’alternativa credibile. La difficoltà è che le vecchie strategie non funzionano. I lavoratori sindacalizzati del settore manifatturiero hanno costituito il nucleo del sostegno ai partiti di sinistra nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Erano anche il fondamento della classe media.

Oggi l’industria manifatturiera impiega una quota sempre minore di lavoratori negli Stati Uniti e in Europa. Il grosso della forza lavoro è nei servizi. Quando Biden è entrato in carica nel gennaio 2021, la quota di occupazione manifatturiera negli Stati Uniti era già scesa all’8,5 per cento. Oggi è inferiore all’8,2 per cento, nonostante tutti gli sforzi della sua amministrazione per rivitalizzare il settore manifatturiero. Alcuni paesi europei, come la Germania, hanno quote di occupazione manifatturiera più elevate, ma nessuno è riuscito a evitare un declino nel tempo.

I partiti di sinistra non hanno ancora affrontato pienamente questo fatto. Nessuno dei loro discorsi su reshoring, competitività, digitalizzazione e transizione verde sembra realistico quando si parla di posti di lavoro. E nemmeno il protezionismo contro la Cina. Le strategie che si concentrano sul settore manifatturiero hanno molto meno appeal politico quando la maggior parte dei lavoratori non lavora nel settore manifatturiero e non ha alcuna prospettiva realistica di esservi impiegato.

Anche le politiche redistributive presentano dei problemi. Esiste una forte argomentazione per rendere i sistemi fiscali più progressivi e aumentare le aliquote fiscali sui redditi più alti. Trasferimenti sociali più elevati e migliori assicurazioni sociali sarebbero d’aiuto, soprattutto negli Stati Uniti, dove le reti di sicurezza sociale rimangono deboli. Ma i trasferimenti di reddito non compensano i lavoratori per la perdita di dignità e di riconoscimento sociale che accompagna la scomparsa dei buoni lavori. Né riparano il crollo della vita sociale e comunitaria che si verifica quando le fabbriche chiudono o si trasferiscono altrove.

Ciò di cui la sinistra ha bisogno, quindi, è un programma credibile di creazione di buoni posti di lavoro produttivi in tutta l’economia – soprattutto nelle regioni in ritardo di sviluppo e per i lavoratori con un’istruzione inferiore a quella universitaria. Il target rappresentativo di un tale programma non è l’operaio dell’auto o dell’acciaio, ma l’operatore dei servizi assistenziali o del commercio al dettaglio.

Tecnologia

Inoltre, l’innovazione favorevole al lavoro deve essere al centro del programma. L’incremento dei salari e dei posti di lavoro allo stesso tempo richiede innovazioni organizzative e tecnologiche che aumentino la produttività dei lavoratori meno istruiti.

A differenza dell’automazione e di altre forme di tecnologie per il risparmio di manodopera, le innovazioni favorevoli al lavoro aiutano i lavoratori comuni a svolgere una gamma più ampia di compiti più complicati. Gli strumenti digitali che conferiscono competenze ne sono un esempio. Poiché l’innovazione e la produttività sono al centro di questa agenda, le politiche necessarie assomigliano alle politiche industriali di successo di un tempo. Potremmo chiamarle politiche industriali per i servizi o, meglio ancora, politiche produttive per il lavoro.

Esse si basano sui partenariati intersettoriali locali esistenti e sui programmi di innovazione nazionali, ma con un’attenzione particolare ai servizi e alle tecnologie che assorbono manodopera e che sono complementari alla manodopera meno istruita. Io e i miei colleghi abbiamo abbozzato varianti di tali programmi per gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna.

Una nuova sinistra deve affrontare di petto sia la nuova struttura dell’economia sia l’imperativo della produttività. Solo così potrà diventare il vero movimento politico del futuro e un’alternativa credibile all’estrema destra.

