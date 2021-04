L’atmosfera è quella dell’inizio di certi film di Woody Allen, il profumo è quello del caffè e a suonare è un pianoforte, come in un vecchio musical. Domani presenta “Coffee for two”, da un’idea di Giorgia Carofiglio, il primo podcast di Gianrico Carofiglio e sua figlia Giorgia. Un dialogo sui temi che più stanno a cuore a entrambi, mettendo da parte gli attriti fisiologici tra un padre e sua figlia. Come diceva qualcuno: «I figli ricordano senza problemi tutte le cose poco gentili che i genitori gli hanno fatto, e anche un paio che non gli hanno mai fatto». Un podcast di 10 puntate, una a settimana, ogni lunedì: per ascoltare tutte le puntate, man mano che verranno pubblicate, cliccate qui.

L’ottava puntata di Coffee for two si concentra sulla diffusione delle discipline orientali nella nostra quotidianità e, di conseguenza, sul rapporto tra la cultura occidentale e quella orientale. È un caso se, da quando è esplosa una pandemia, le vendite di strumenti per lo yoga siano schizzate alle stelle? Oggi alcune pratiche di meditazione vengono fortemente consigliate anche per gestire lo stress, mentre le arti marziali in generale sono intese come uno stile di vita che aiuta a controllare le nostre paure. Ma quanto pesa, sulla diffusione delle discipline orientali nella nostra cultura, la tendenza a imitare ciò che è lontano da noi fino a travisarne il senso? E soprattutto, qual è la ricetta per una vita davvero equilibrata? È su questo che Giorgia e Gianrico Carofiglio, grande appassionato di arti marziali, si interrogano nel terzultimo episodio del loro podcast su Domani.

