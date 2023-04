Abbiamo appreso oggi della sostituzione del direttore di Domani.

Vogliamo ringraziare Stefano Feltri che è stato direttore fondatore della testata e che ci ha garantito massima libertà e indipendenza giornalistica.

Sotto la sua direzione la testata si è inserita come una voce autorevole nel dibattito pubblico, nonostante le enormi difficoltà di un settore mediatico in crisi e in cui la libertà di informazione non è sempre garantita.

Facciamo gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore Emiliano Fittipaldi.

Apprendiamo dell'intenzione dell'editore di effettuare nuovi investimenti come chiesto dall’assemblea dei redattori e ci auguriamo che ciò possa essere un'opportunità per una nostra ulteriore espansione nel panorama dell’informazione.

L’assemblea di redazione di Domani

