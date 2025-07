Il carabiniere Farinella e un vigile del fuoco aprivano la portiera posteriore destra della Croma, forzandola, poiché Ayala si accorgeva che dentro vi era la borsa di Paolo Borsellino. Lo stesso Farinella, inoltre, prelevava direttamente la borsa dal sedile posteriore e, dopo un certo lasso di tempo in cui la teneva in mano, su indicazione di Ayala, la consegnava ad una persona -in abiti civili- conosciuta dal Parlamentare

Parzialmente divergente rispetto alle predette deposizioni del giornalista Felice Cavallaro e del dottor Giuseppe Ayala, anche sulla durata della permanenza di quest’ultimo in via D’Amelio, oltre che su diversi altri particolari, tutt’altro che secondari, si rivela la deposizione del Carabiniere che faceva da capo scorta ad Ayala, quel pomeriggio, vale a dire l’Appuntato Rosario Farinella.

Il Carabiniere, infatti, ricordava che, subito dopo la deflagrazione, quando si muovevano, con l’automobile blindata, dal residence ‘Marbella’, per andare ad accertarsi dell’accaduto, parcheggiando poi all’incrocio fra la via dell’Autonomia Siciliana e la via D’Amelio, Ayala faceva presente che in quella strada abitava la madre di Paolo Borsellino (circostanza che contrasta con quanto affermato dallo stesso Ayala, in merito al fatto che, prima della strage, non era al corrente della circostanza appena menzionata).

Dopo il riconoscimento dei resti di Paolo Borsellino e delle altre vittime, il militare si recava presso la Croma blindata, unitamente ad Ayala, che non perdeva mai di vista. Vi era qualche fiammata dal lato posteriore destro ed un vigile del fuoco la spegneva. Poi, Farinella e il vigile del fuoco aprivano la portiera posteriore destra della Croma, forzandola, poiché Ayala si accorgeva che dentro vi era la borsa di Paolo Borsellino.

Lo stesso Farinella, inoltre, prelevava direttamente la borsa dal sedile posteriore e, dopo un certo lasso di tempo in cui la teneva in mano, su indicazione di Ayala, la consegnava ad una persona – in abiti civili – conosciuta dal Parlamentare (anche questo ricordo del teste contrasta decisamente con quanto affermato da Ayala ed anche da Cavallaro, in merito alla consegna della borsa ad un ufficiale in uniforme, neppure conosciuto).

Il soggetto che riceveva la borsa non era Giovanni Arcangioli (la cui fotografia veniva mostrata al teste) ed era una persona (si ripete) conosciuta da Ayala. Quest’ultimo spiegava al consegnatario che si trattava della borsa del Magistrato (“Questa è la borsa che abbiamo preso della macchina del dottore Borsellino”) e veniva rassicurato dall’interlocutore, prima che questi s’allontanasse verso via dell’Autonomia Siciliana (“lo stesso ci rassicurò, dicendo che si sarebbe occupato della cosa, per cui gli consegnai la borsa”).

Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della deposizione:

Pm dottor Gozzo - Sì, buonasera, appuntato, buongiorno. Le volevo fare in primo luogo la domanda specifica, diciamo, orientiamoci nel tempo e nello spazio: lei dove prestava servizio il 19 luglio del 1992?

Teste Farinella R. - Ero in servizio al Nucleo Radiomobile di Palermo, però in servizio provvisorio presso le scorte di Palermo. (…) Scortavo il dottor Ayala.

Pm dottor Gozzo - Seguiva, quindi, il dottor Ayala. Si ricorda se in particolare proprio il giorno 19 luglio del 1992 lei era in servizio di scorta al dottor Ayala?

Teste Farinella R. - Sì, come caposcorta.

Pm dottor Gozzo - Come caposcorta. Nella fattispecie, nel momento in cui... lei dove si trovava nel momento della strage, diciamo al momento dello scoppio?

Teste Farinella R. - Circa cinquanta metri, cento metri in linea d’aria, eravamo all’hotel Marbella, se ricordo male. (…) Perché la personalità abitava lì.

Pm dottor Gozzo - La personalità abitava là. Quindi stavate aspettando la personalità, doveva scendere?

Teste Farinella R. - Sì. (…)

Pm dottor Gozzo - Cosa avete fatto subito dopo lo scoppio?

Teste Farinella R. - Subito l’abbiamo avvisato e abbiamo capito che veniva il fumo di là. Lui diceva che là ci abitava la... la mamma e siamo andati subito lì.

Pm dottor Gozzo - La mamma di chi?

Teste Farinella R. - Del Giudice Borsellino.

Pm dottor Gozzo - Dunque il dottor Ayala sapeva di questo fatto.

Teste Farinella R. - Sì.

Pm dottor Gozzo - Una cosa le volevo chiedere: se ci può descrivere, se può descrivere alla Corte, che potrebbe anche non saperlo, quanto dista l’hotel Marbella da via D’Amelio. (…)

Teste Farinella R. - In linea d’aria nemmeno cento metri, perché deve passare la ferrovia, il palazzo e quello. (…)

Pm dottor Gozzo - Quindi nel momento in cui il dottore Ayala ha ricostruito che poteva essere il dottore Borsellino la vittima dell’attentato, perché diceva...

Teste Farinella R. - No, no, no.

Pm dottor Gozzo - Cioè che, insomma, proveniva comunque dai pressi...

Teste Farinella R. - Proveniva di là.

Pm dottor Gozzo - Cosa avete fatto?

Teste Farinella R. - Mica avevamo la sfera magica.

Pm dottor Gozzo - Cosa avete fatto?

Teste Farinella R. - Niente, ci siamo portati su quella parte e poi siamo entrati; non potevamo entrare, perché siamo entrati i primi di tutti quasi là, perché eravamo vicino. Siamo arrivati contemporaneamente ai Vigili del Fuoco, quindi nemmeno potevamo entrare con le fiamme che c’erano.

Pm dottor Gozzo - Può quantificare all’incirca quanto tempo era passato dall’esplosione che lei ha sentito da lontano?

Teste Farinella R. - Non lo saprei dire. (…) Poco tempo.

Pm dottor Gozzo - ...cronologicamente quando siete arrivati, siete arrivati contemporaneamente ai Vigili del Fuoco.

Teste Farinella R. - Sì, sì.

Pm dottor Gozzo - Chi c’era lì di altre Forze di Polizia lo ricorda?

Teste Farinella R. - No.

Pm dottor Gozzo - Quando siete arrivati voi.

Teste Farinella R. - No, perché noi siamo arrivati, io mi... stavo dietro; c’era tanta gente, quindi ho dato ordine al mio carabiniere di lasciare la macchina, chiudere la macchina e stare con me, insieme con la personalità, cosa che è fuori dalla regola, visto la gravità della situazione.

Pm dottor Gozzo - Certo. Senta, che cosa avete fatto una volta arrivati in via D’Amelio? Quindi arrivate insieme ai Vigili del Fuoco. Cosa fate con il dottor Ayala?

Teste Farinella R. - Andiamo dove è successo il cratere, camminando vedevamo dei corpi dei colleghi della scorta.

Pm dottor Gozzo - Sì. E in particolare vi siete diretti ad un posto specifico?

Teste Farinella R. - Sì, siamo entrati dentro, abbiamo visto...

Pm dottor Gozzo - Dentro il cortiletto, stiamo parlando...

Teste Farinella R. - Sì, sì.

Pm dottor Gozzo - ...dei numeri 19 e 21 di via D’Amelio.

Teste Farinella R. - Ma... sì, sì. Poi abbiamo visto il dottore che era lì per terra, l’abbiamo conosciuto tramite i baffi.

Pm dottor Gozzo - Parliamo del dottore Borsellino, evidentemente.

Teste Farinella R. - Sì, perché era senza gambe e senza arti.

Pm dottor Gozzo - Il dottor Ayala l’ha riconosciuto da questo.

Teste Farinella R. - Sì, sì.

Pm dottor Gozzo - Dopo avere visto queste scene terribili, dove siete andati? Se lo ricorda.

Teste Farinella R. - Ma abbiamo visto un po’ sia la collega, la poliziotta, era sul marciapiede, vicino la macchina, e altri colleghi.

Pm dottor Gozzo - Quindi, diciamo, avete fatto un giro dei luoghi per riuscire a verificare qual era lo stato.

Teste Farinella R. - Sì.

Pm dottor Gozzo - E ricorda se vi siete avvicinati all’autovettura (…) che doveva essere del magistrato?

Teste Farinella R. - No, dopo. (…) Al momento pensavamo soltanto alle persone (…) Alle vittime.

Pm dottor Gozzo - Quindi, diciamo, c’è stato un periodo in cui avete

pensato a verificare dov’erano i corpi, essenzialmente.

Teste Farinella R. - Sì, vedere tutti i colleghi che, cioè, conoscevamo e uscivamo insieme.

Pm dottor Gozzo - Dopo avere fatto questa cosa tremenda, diciamo, siete andati poi sulla macchina, vicino alla macchina?

Teste Farinella R. - Poi, appena siamo usciti, le due macchine erano posizionate al centro della strada e guardando le macchine il dottor Ayala ha notato che c’era la borsa dentro il sedile posteriore.

Pm dottor Gozzo - Ci può descrivere la macchina com’era? Prima di tutto se vi erano delle fiamme, se non vi erano delle fiamme, se era chiusa, se era aperta.

Teste Farinella R. - Ma no, la macchina era chiusa, chiusa ma non forse a chiave, era chiusa e c’era un po’ di... di fiamma nel lato destro, la ruota, non mi ricordo bene. Abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco e abbiamo fatto spegnere. (…)

Pm dottor Gozzo - Dico, il vigile del fuoco in particolare cosa ha fatto?

Teste Farinella R. - Abbiamo... ha spento la... quell’incendio che c’era all’esterno e poi abbiamo... ha forzato la macchina per aprire lo sportello posteriore.

Pm dottor Gozzo - Quindi per aprire la porta, l’ha fatto da solo o lei lo ha aiutato?

Teste Farinella R. - Non ricordo se l’ho aiutato io o l’abbiamo fatto insieme o l’ha fatto solo lui, non... è impossibile ricordare queste cose.

Pm dottor Gozzo - E allora, per aiuto del suo ricordo, il 2 marzo del 2006 lei ha detto, a pagina 1: "Con l’aiuto dello stesso vigile del fuoco abbiamo aperto la portiera posteriore".

Teste Farinella R. - Sì, dico... può essere, sì.

Pm dottor Gozzo - Si ricorda dove il dottor Ayala aveva visto la borsa? Va beh, l’ha vista anche lei, immagino, facendo...

Teste Farinella R. - Sì, passando da là, vicino le macchine.

Pm dottor Gozzo - Dov’era la borsa del dottore Borsellino?

Teste Farinella R. - Nel sedile posteriore.

Pm dottor Gozzo - Nel sedile posteriore. Dove ci si siede, diciamo così, o sotto, diciamo, dove si poggiano i piedi?

Teste Farinella R. - No, no, dove... nel seggiolino.

Pm dottor Gozzo - Nel seggiolino.

Teste Farinella R. - Altrimenti, se era sotto, come facevamo a vederlo?

Pm dottor Gozzo - Senta, l’operazione di aprire la porta è stata difficile, facile? Da che cosa dipendeva?

Teste Farinella R. - Sì, era un po’ incastrata dall’onda d’urto, naturalmente.

Pm dottor Gozzo - Dal calore anche?

Teste Farinella R. - Non sono un esperto per questo.

Pm dottor Gozzo - Senta, l’ha prelevata lei la borsa poi dall’autovettura?

Teste Farinella R. - Sì.

Pm dottor Gozzo - Ma l’ha fatto autonomamente o su disposizione del dottor Ayala?

Teste Farinella R. - Io l’ho presa la borsa, se ricordo... se non ricordo male, l’ho presa io, perché aprendo la porta ho preso la borsa e volevo darla a lui; lui non l’ha voluta prendere perché non era più magistrato, quindi mi ha detto di tenerla io, e l’ho tenuta io.

Pm dottor Gozzo - Tenerla in attesa di qualcosa o tenerla definitivamente?

Teste Farinella R. - No, tenerla in... che lui individuasse qualche persona da dare la borsa e dire la borsa di chi era.

Pm dottor Gozzo - Sì. E a chi dovevate... cioè aveva già individuato a chi dovevate consegnarla? No nel senso della persona, dico, dovevate consegnarla alle Forze dell’Ordine?

Teste Farinella R. - Mah, di questo non me ne ha parlato e non abbiamo parlato, mi ha detto, dice, di tenerla, che... di consegnarla a qualche persona, o qualche ufficiale o qualche ispettore di Polizia e di darla, a qualche persona.

Pm dottor Gozzo - Quindi a qualcuno delle Forze dell’Ordine.

Teste Farinella R. - Certo. Che noi non avevamo il potere, cioè la cosa per tenerla, non è che la possiamo tenere una borsa.

Pm dottor Gozzo - Una volta che il dottor Ayala ha individuato questa persona... l’ha individuata questa persona? Domanda preliminare che non ho fatto. Dico, ha individuato questa persona appartenente alle Forze dell’Ordine a cui darla?

Teste Farinella R. - Sì, lui ha individuato una persona, che mi... mi disse, dice: “Appuntato, dia la borsa”, mi avrebbe detto il nome, ma non ricordo, e io ho consegnato la borsa alla persona che mi ha detto il dottor Ayala. Io non conoscevo.

Pm dottor Gozzo - Senta, il dottor Ayala le disse che si trattava di una persona delle Forze dell’Ordine o le disse semplicemente di darla a questa persona?

Teste Farinella R. - Mi ha detto allora che era o un ufficiale o un ispettore, non ricordo. Mi ha detto che era un funzionario, appartenente o alla Polizia o ai Carabinieri, non ricordo.

Pm dottor Gozzo - Si trattava di una persona, che lei rico... prima di tutto se ricorda come era fatta, diciamo, questa persona e poi com’era vestita anche.

Teste Farinella R. - Come era vestita non... non ricordo.

Pm dottor Gozzo - No, non intendo dire se aveva un vestito rosso o verde.

Teste Farinella R. - Ah.

Pm dottor Gozzo - No, non le sto chiedendo questo. (…) Le sto chiedendo, visto che le è stato

presentato come un ufficiale, se era vestito, diciamo così, d’ordinanza o se invece era in abiti civili.

Teste Farinella R. - Adesso ho capito. No, in abiti civili. (…) Se era in divisa, era facile capirlo.

Pm dottor Gozzo - Certo. Che lei sappia, il dottor Ayala lo conosceva o si è qualificato lui come persona appartenente alle Forze di Polizia?

Teste Farinella R. - No, penso che lo conosceva.

Pm dottor Gozzo - Pensa che lo conoscesse.

Teste Farinella R. - Perché mi ha detto: "Dagliela a lui", che è una persona che conosceva lui, perché... Gli ho detto: "Devo darla a lui?" "Sì - dice - è una persona che conosco io". "Ecco qua la borsa".

Pm dottor Gozzo - Nel consegnare la borsa, il dottor Ayala spiegò di che cosa si trattava all’ufficiale?

Teste Farinella R. - Certo, ha detto, dice: "Questa è la borsa che abbiamo preso della macchina del dottore Borsellino".

Pm dottor Gozzo - Quindi che era la borsa di Borsellino, essenzialmente.

Teste Farinella R. - Certo, quella era.

Pm dottor Gozzo - Si ricorda se vi disse qualche cosa, a questo punto, questo ufficiale che lei non conosceva?

Teste Farinella R. - No, perché non... io ho consegnato, loro si sono parlati e basta. Non è che... io non conoscevo, quindi ho stato in fiducia del dottor Ayala e basta.

Pm dottor Gozzo - Sempre per aiuto alla sua memoria, le ricordo che il 2 marzo del 2006 lei ha detto, a pagina 2: "Lo stesso ci rassicurò, dicendo che si sarebbe occupato della cosa, per cui gli consegnai la borsa".

Teste Farinella R. - Certamente, una volta che la... prende la borsa, è normale che...

Pm dottor Gozzo - Quindi lo conferma questo, che vi disse: "Non vi preoccupate, ci penso io".

Teste Farinella R. - E certo.

Pm dottor Gozzo - E voi vi siete disinteressati di questa vicenda.

Teste Farinella R. - Certamente, eh, certo.

Pm dottor Gozzo - Avete aperto la borsa mentre l’avevate nella vostra disponibilità? Sto parlando di lei e del dottor Ayala, chiaramente.

Teste Farinella R. - Assolutamente no, perché l’avevo io soltanto.

Pm dottor Gozzo - Quando il dottor Ayala ha avuto la borsa, ricorda se si sono avvicinate... quando lei aveva la borsa, diciamo, si sono avvicinate delle persone, degli amici del dottor Ayala che lo hanno salutato?

Teste Farinella R. - No, no, ma...

Pm dottor Gozzo - Le faccio una domanda specifica: ricorda se si è avvicinato il giornalista Cavallaro? Con cui oltretutto la personalità stava scrivendo in qualche modo un libro e quindi lei avrà avuto modo di vedere altre volte.

Teste Farinella R. - No.

Pm dottor Gozzo - Non ricorda il dottore Cavallaro nel...

Teste Farinella R. - Assolutamente. Ma lì c’erano una calca di persone, quindi parlava con tante persone, non è che parlava solo con una persona in una parte da soli, allora vedevo con chi parlava. Si parlava con tante persone che... in divisa, colleghi, quindi non è che era... Deve pensare che eravamo avvolti da... da una folla di persone.

Pm dottor Gozzo - Senta, lei ricorda se vi erano dei magistrati sul luogo del...? Degli altri magistrati, perché il dottore era in quiescenza, ma era ancora magistrato. C’erano degli altri magistrati in servizio che lei conosceva lì sui luoghi?

Teste Farinella R. - No, no.

Pm dottor Gozzo - Il dottore Lo Forte, nella fattispecie.

Teste Farinella R. - No, no, no.

Pm dottor Gozzo - Non lo ricorda. Quanto tempo siete rimasti sui luoghi? Se ricorda.

Teste Farinella R. - Un’ora, non ricordo con... circa un’oretta o di più o di meno, non... non saprei dire, perché non è che stavamo lì a guardare l’orologio in quei momenti, una cosa...

Pm dottor Gozzo - Lei aveva detto nel 2006: “Almeno un paio d’ore”. (…) Ecco, le volevo fare una domanda: prima di tutto se lo conferma questo, almeno un paio d’ore, che aveva detto allora.

Teste Farinella R. – Dico (…) non saprei quantificare. Se allora ho detto così, io adesso non riesco a quantificarlo.

Pm dottor Gozzo - Certo.

Teste Farinella R. - Dopo ventun anni come facciamo?

Pm dottor Gozzo - Dico, ma ricorda se vi siete allontanati per recarvi da qualche altra parte?

Teste Farinella R. - Poi siamo andati... ce ne siamo andati di lì e siamo andati a Mondello.

Pm dottor Gozzo - Volevo riuscire a capire. Quindi è stato successivo questo fatto, dico, non è stata una parentesi, cioè prima siete stati in via D’Amelio, siete andati là e poi siete tornati? (…)

Teste Farinella R. - No, no, siamo andati via e non siamo più ritornati.

Pm dottor Gozzo - Una volta che l’ufficiale ebbe la borsa, lei ricorda cosa fece l’ufficiale? Al di là di quello che ha detto. Che cosa fece? Dove si recò?

Teste Farinella R. - Ha preso la borsa ed è andato verso l’uscita.

Pm dottor Gozzo - Aprì la borsa?

Teste Farinella R. - No.

Pm dottor Gozzo - Non lei, l’ufficiale.

Teste Farinella R. - No, assolutamente.

Pm dottor Gozzo - È un’altra domanda rispetto a quella che ho fatto prima.

Teste Farinella R. - No, no, no, assolutamente. Davanti a noi ha preso la borsa, si è parlato con il dottor Ayala, ha girato, ha salutato e se n’è andato verso l’uscita.

Pm dottor Gozzo - Quindi verso via D’Amelio, verso l’uscita di via D’Amelio, diciamo.

Teste Farinella R. - Sì, sì.

Pm dottor Gozzo - Verso via Autonomia Siciliana.

Teste Farinella R. - Sì, verso via Autonomia Siciliana.

Pm dottor Gozzo - Io le volevo mostrare, a questo punto... Presidente, sono le stesse foto che ho mostrato, quelle allegate (…) Quelle esibite già ieri, sì. (…) allora, le volevo fare le domande specifiche: se riconosce qualcuno nelle prime due foto che... quindi nella prima pagina che le viene mostrata, la pagina 3 di questa relazione.

Teste Farinella R. - Il dottor Ayala.

Pm dottor Gozzo - Sì. E l’altra persona, invece, quella vestita con...

Teste Farinella R. - Arcangioli.

Pm dottor Gozzo - Eh.

Teste Farinella R. - No, no, non la ricono... non la ricordo, perché non... completamente. (…)

Pm dottor Gozzo – (…) E io questo le volevo chiedere, non gliel’ho chiesto immediatamente. Un’altra cosa le volevo chiedere: quella persona a cui avete consegnato la borsa, se lo ricorda, ricorda, prendendo a base la sua altezza, se fosse della sua altezza, altezza superiore, altezza inferiore?

Teste Farinella R. - Guardi, in quel momento io ho avuto solo ed esclusivamente fiducia del dottor Ayala; mi sono disinteressato della persona, chi poteva essere e chi non poteva essere, quindi non ho fatto tanta attenzione alla persona in cui io ho consegnato la borsa, perché il dottor Ayala ha garantito lui, dice: “Dagliela a lui, è una persona che conosco io”, basta, per me... non dovevo... cioè la mia idea, la mia mente non doveva stare... avevo tante cose in testa all’infuori di quella persona. (…) Ha garantito lui, me l’ha detto lui, per me...

Pm dottor Gozzo - Per lei va bene. Senta, un’altra cosa le volevo chiedere: lei ricorda se, diciamo, quando avete aperto l’autovettura vi erano delle fiamme all’interno?

Teste Farinella R. - No.

Pm dottor Gozzo - Quindi non è stato necessario utilizzare l’idrante per...

Teste Farinella R. - Era... no.

Pm dottor Gozzo - Per la macchina, per l’interno della macchina intendo.

Teste Farinella R. - No, all’interno non c’era...

Pm dottor Gozzo - No, glielo chiedo relativamente allo stato della borsa. Lei ricorda in che stato era la borsa? Perché lei l’ha tenuta per un po’ di tempo, ha detto.

Teste Farinella R. - Perfetto.

Pm dottor Gozzo - Quindi era assolutamente intonsa, diciamo così, non era...

Teste Farinella R. - Integra, ma si vede come... si evince anche nelle foto, quindi... La borsa...

Pm dottor Gozzo - E no, adesso le mostro le foto, perché, diciamo, lo stato della borsa è un po’ diverso poi, successivamente. Ecco, volevo sapere prima di tutto se riconosce il tipo di borsa. Presidente, chiederei di mostrare questo, è un album fotografico che era allegato al verbale di s.i.t. di una persona che dovremmo sentire oggi, cioè Maggi. (…) È la fotografia della borsa del dottore

Borsellino. (…) Dico, io le specifico che dalle fotografie si evince che la borsa è da un lato, diciamo, abbastanza direi carbonizzata, mentre dall’altro lato è perfetta. Dico, quando lei l’ha presa era in queste condizioni o era in condizioni perfette, come ha detto lei?

Teste Farinella R. - No, la borsa era integra. (…)

Avvocato Repici - Quando, quindi, fermate la macchina, il dottor Ayala vi spiega che cosa ci fosse lì nei pressi, nella zona dell’esplosione, in via D’Amelio? Se ci abitasse qualcuno.

Teste Farinella R. - Quando siamo entrati, dice: "Ma qua c’è... - dice - abita la mamma del dottor Borsellino".

Avvocato Repici - Ah, quindi ve lo dice lui.

Teste Farinella R. - Sì. (…)

Teste Farinella R. - Io ricordo che passando di là, il dottor Ayala ha detto: "C’è la borsa all’interno". Poi se hanno detto gli altri o gli altri hanno visto, non lo so, non l’ho sentito io. Avvocato Repici - A lei l’ha detto il dottor Ayala?

Teste Farinella R. - Sì, certo.

Avvocato Repici - Può riferire le modalità pratiche con cui fu forzata la portiera?

Teste Farinella R. - Avvocato, come faccio a saperlo adesso? Se è stata forzata, c’era un vigile del fuoco. (…) Aveva... non so, in quel momento aveva un attrezzo e l’ho aiutato pure io ad aprire la portiera, non...

Avvocato Repici - Non ha ricordo.

Teste Farinella R. - È impossibile, cioè è impossibile ricordare quegli attimi di...

Avvocato Repici - Lo capisco.

Teste Farinella R. - Queste piccolezze che... visto la gravità della situazione andavo...

Avvocato Repici - Lo capisco, appuntato, lo capisco, cerchiamo di riuscire a recuperare ogni dettaglio. Mentre lei fa questa operazione, cioè cerca di aprire la porta, poi si avvale dell’aiuto del vigile del fuoco e poi, infine, una volta aperta la portiera, estrae dalla macchina la borsa, il dottor Ayala è rimasto lì al suo fianco?

Teste Farinella R. - Certamente. Mica posso lasciare la personalità. Il mio compito era la personalità, non la borsa. (…)

Avvocato Repici - È chiaro. In quel frangente lei sentì il dottor Ayala o chiunque altro parlare di un’agenda del dottor Borsellino?

Teste Farinella R. - Assolutamente no, nessuno ha parlato di questo finché avevo la borsa io, o successivamente non abbiamo mai parlato, che non c’è stato nessun motivo.

