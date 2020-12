Sono 8.913 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi, domenica 27 dicembre, in Italia: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in calo rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano 10.407. Anche oggi pochi i tamponi effettuati: 59.879, contro gli 81.285 di ieri e i 152.334 dell’altroieri. A pesare, sicuramente, la concomitanza con i giorni delle feste di Natale. Oggi il tasso di positività è del 14,88 per cento, in ulteriore aumento rispetto al 12,8 per cento di ieri. Oggi si registrano anche 305 vittime: ieri i morti segnalati erano 261 e l’altroieri 459. Il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 71.925. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.580, due in meno rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 7.798.

