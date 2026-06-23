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Magari siete anche in viaggio verso una destinazione vacanziera in Germania, magari avete scelto di prendere il treno. In tal caso, iniziate a porvi in maniera zen, perché la precisione tedesca di leggendario ha più soltanto il fatto che si tratti di una cosa con un’aura mitologica, ma non vera. Insomma, Italia o Germania che sia, per i treni c’è da aspettare. Deutsche Bahn, in particolare, negli ultimi anni ha raggiunto picchi di ritardi che viaggiano sulla linea del tragicomico: i social sono pieni di testimonianze di annunci creativi in cui anche i capitreno non sanno che pesci pigliare, treni vengono svuotati in mezzo alla tratta perché si rompono e ritardi non motivati portano il livello di sopportazione dei viaggiatori al limite.

Per gestire meglio l’arrabbiatura – o combattere la noia del viaggio, chissà – è stato inventato un geniale sito di scommesse finte sui ritardi dei singoli treni, bahn.bet, che ci è stato segnalato da un attento lettore. Ovviamente non stiamo incoraggiando la ludopatia, perché bahn.bet consente di scommettere solo con soldi finti: più ci si avvicina al numero di minuti di ritardo esatti più la vincita è alta. L’idea è venuta all’artista viennese Caio van Caarven, a sua volta vittima di numerose vicissitudini e forti mal di testa nei suoi viaggi sulla rete tedesca. La sua ambizione era quella di mettere in piedi non solo una gag, ma un gioco vero e proprio per riempire viaggi senza fine. Alla fine sono stati necessari due mesi di lavoro e un forte impiego di intelligenza artificiale per la scrittura del codice. Ora però la pagina piace così tanto che l’artista – racconta lui stesso a BR – è stato contattato da potenziali investitori che vogliono farne «qualcosa di vero». Tra questi, inspiegabilmente, non c’è Deutsche Bahn.

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