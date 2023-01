Le dimissioni di Christine Lambrecht, la ministra della Difesa socialdemocratica di Olaf Scholz, non sono cadute dal cielo. Già venerdì diverse testate avevano riportato voci di un passo indietro imminente. Lunedì mattina è arrivata la conferma e Lambrecht ha rimesso il suo mandato, dopo una lunga serie di gaffe e problemi storici malgestiti.

Il suo passo indietro apre una sfida per il cancelliere: da una parte lo toglie dall’imbarazzo di dover coprire le spalle a una ministra che non esce dal ciclo di notizie negativo e non è all’altezza dell’ammodernamento di cui ha bisogno la Bundeswehr, dall’altro apre la spinosa questione del successore. Scholz ha già sbagliato la scelta puntando sull’ex avvocatessa, mai entrata completamente nel ruolo (a onor del vero quando il dicastero non era ancora così centrale), ma ora, se vuole che la sua Zeitenwende, il cambio epocale in campo geopolitico che ha promesso con la guerra in Ucraina, abbia successo non può permettersi altri passi falsi.

Ministra delle gaffe

Philipp Schulze/picture-alliance/dpa/AP Images

Lambrecht è una politica navigata: rieletta per cinque legislature, nell’ultima è stata prima sottosegretaria al ministero delle Finanze guidata dallo stesso Scholz, poi promossa a ministra della Giustizia, una decisione coerente con la sua formazione. Dopo l’elezione di Franziska Giffey a sindaca di Berlino ha assunto anche l’incarico di ministra della Famiglia. La 57enne aveva detto pubblicamente di voler terminare la sua carriera politica, ma durante la formazione del governo semaforo a fine 2021 hanno iniziato a circolare indiscrezioni sulle sue ambizioni ministeriali: alla fine il cancelliere le ha assegnato il ministero della Difesa, da sempre un incarico poco ambìto e costellato di difficoltà.

Fin dai tempi di Ursula von der Leyen, l’esercito era fonte di problemi, dalla mancanza di forniture ai mezzi che non funzionavano, passando per episodi poco gloriosi di neonazismo nelle truppe d’élite. I problemi si sono stratificati e nessuno, nemmeno colei che l’ha preceduta nell’incarico, Annegret Kramp-Karrenbauer, che ambiva a diventare la delfina di Angela Merkel, è riuscita a mettere mano allo stato della truppa.

Uno stato delle cose in parte ormai dato per acquisito, finché la guerra in Ucraina e la conseguente Zeitenwende di Scholz non hanno acceso un faro sulle disastrose condizioni della Bundeswehr e le difficili forniture di mezzi alle forze ucraine. A quel punto, il dicastero ha assunto tutta un’altra centralità nei piani del cancelliere socialdemocratico, che in un primo momento ha tentato anche di coprirle le spalle.

Un’operazione difficile, visti i tanti passi falsi della ministra. A partire da quel volo su un elicottero del governo ad aprile 2021, quando Lambrecht ha portato con sé suo figlio: la ministra era in viaggio verso un’unità di stanza nel nord del paese. Il giorno seguente, dopo una notte passata in albergo, insieme alla scorta Lambrecht si era recata sull’isola di Sylt per una vacanza pasquale. La vicenda era esplosa dopo che il figlio della ministra aveva pubblicato una foto dall’elicottero.

L’ultima vicenda che l’ha messa in imbarazzo risale invece a capodanno, quando Lambrecht ha registrato un video per i suoi canali social. La ministra ha parlato della guerra in Ucraina e di come le abbia dato «l’occasione di incontrare tante persone fantastiche». Parole considerate fuori luogo e irrispettose, tanto più che il video è stato registrato all’aperto, con il sottofondo delle esplosioni dei botti di capodanno.

Il successore

(Bernd von Jutrczenka/picture-alliance/dpa/AP Images)

L’ultimo video ha reso evidente che i giorni di Lambrecht al ministero erano ormai contati, ma il suo addio apre alla difficile scelta di un successore all’altezza della sfida. I nomi più quotati sono quelli di Eva Högl, delegata parlamentare per la tutela delle istituzioni democratiche nella Bundeswehr, della sottosegretaria alla Difesa Siemtje Möller, il ministro del Lavoro Hubertus Heil e il segretario socialdemocratico Lars Klingbeil, tutti della Spd.

Heil è noto per essere operativo, seppure di poche parole, e al suo ministero ha già raggiunto il progetto di campagna elettorale del futuro cancelliere, il salario minimo a 12 euro l’ora, e ha contribuito alla faticosa revisione del Bürgergeld, il reddito dei cittadini che ha sostituito il sussidio di disoccupazione Hartz IV. Due traguardi che lo rendono un buon candidato, ma la nomina lo costringerebbe a lasciare un grosso vuoto nella sua posizione attuale, territorio d’elezione dei socialdemocratici. Anche Klingbeil è uomo di fiducia del cancelliere, ma al suo posto è essenziale per tenere in riga il gruppo parlamentare, sensibile ai cali nei sondaggi dell’ultimo periodo e alla copertura mediatica dei duee ministri verdi Annalena Baerbock e Robert Habeck, che stanno trascinando i consensi nei confronti del partito.

Högl e Möller, oltre a fornire un contributo competente, risolverebbero il problema della composizione paritetica del governo promessa da Scholz a inizio mandato: dopo le dimissioni di Lambrecht al suo posto dovrebbe andare una donna. Diversamente, dovrebbe farsi da parte un altro membro maschio dell’esecutivo.

A essere chiamato in causa è anche il capo della cancelleria Wolfgang Schmidt. Spostarlo dal suo incarico attuale alla Difesa sarebbe per Scholz un “all in”: i due lavorano insieme da quando il cancelliere era ancora sindaco di Amburgo, più di dieci anni fa. Schmidt ha seguito il suo mentore al ministero delle Finanze come sottosegretario, diventando negli anni il suo alter ego. Il rapporto di fiducia è stato coronato dalla nomina a capo della cancelleria a dicembre 2021.

Ora però Scholz potrebbe aver bisogno di lui per mettere a terra quella che il cancelliere vorrebbe fosse la sua eredità, la creazione di un’identità geopolitica della Germania nuova, sostenuta da una difesa nazionale all’altezza. Fare il suo nome dimostrerebbe che il cancelliere sta scommettendo tutto sul suo progetto, e non ha intenzione di lasciare indietro il ministero della Difesa affidandolo a un nome poco noto. Il tempo stringe: i problemi da affrontare sono tanti, dalle forniture all’Ucraina all’utilizzo dei 100 miliardi destinati da Scholz a inizio 2022 alla difesa. Intanto, venerdì incombe una riunione di ministri della Difesa occidentali sulle prossime mosse nel conflitto ucraino. L’incontro è convocato alla base militare di Ramstein, resta solo da vedere chi sarà il padrone di casa.

© Riproduzione riservata